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≡ Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42422
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 14:46
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«НГ» продолжает публикацию наиболее знаковых фактов и фотографий из истории областного центра. В этом номере - о событиях первого мирного десятилетия.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11661
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 17:23
#60
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Цитата:
yudjin:
возле дома-конюшни на перекрестке Кирова - Ленина.

Дом - конюшня ещё одно знатное место, очень похожее на тот дом-склад на Гоголя.
Но там была огромная территория у людей, конюшня жеж! :-)
А на Гоголя вообще всё было крайне зажато в крохотном пространстве выставленном на показ между Домом обуви, слегка прикрытом железным контейнером для пустых коробок. Это в семидесятые.
Как там было в шестидесятые и пятидесятые, что там было вместо пятиэтажки ДОМА ОБУВИ, построенной в конце шестидесятых никто наверное не помнит и фото маловетроятно что есть даже в архиве.

[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 14:26]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7768
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 17:31
#61
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Цитата:
Серый волк:
Там где сейчас жилая пятиэтажка Центрального гастронома до 1974-75 года находился центральный городской хлебозавод.

На этом фото наверное он справа
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11661
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 17:45
#62
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Да, это фото.
Хлебозавод справа.
Гоголя 78 уже стоит новенький он явно старее того что по центру снимка.
Но старинного дома на углу рядом с 78 уже нет.
В центре пятиэтажки видно встройку.

Но это не магазин!
Это главное телеателье, где ремотриовали телевизоры!

А подъезды в самом доме вообще шиворот-навыворот!
Вход с северной части в подъезд, а пролёты в южной части.
К ним ведет длинная нестандартная лестница.

Датировать снимок можно приблизительно.
Серия посройки из качественного силикатного и балконы выдадут вторую половину шестидесятых.

Деревья высокие.
Хлебозавод не видно дыма, но возможно ещё действует.
Это 1965-1973 Не знаю в каком снесли частный дом на углу.

в 1975 там уже в кадре развернётся бурное строительство. и будут построены дома вплоть до 12 школы (сдана в 1977) Центральный гастроном возможно в тот же год.

На крыше пятиэтажки мощная вентиляция - это дефлекторы ЦАГИ
Отопление было центральное от ТЭЦ в это время, а горячая вода от газовых колонок в каждой квартире. Отсюда вид вентиляции был мощным.

[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 14:50]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7768
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 22:27
#63
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Цитата:
Серый волк:
Но старинного дома на углу рядом с 78 уже нет.

Нашел пару снимков этого дома



Была избушка лубяная... стала стеклянная


А мне нравится это еще более старое фото. Это тоже будущая улица Гоголя, ближе к перекрестку с Калинина.
Площадь возле собора. Снято видимо с колокольни


А что было в 60-е-70-е в этом доме по Гоголя?


[Исправлено: yudjin, 20.09.2021 - 22:34]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3676
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 23:22
#64
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Цитата:
yudjin:
А что было в 60-е-70-е в этом доме по Гоголя?

--- Вроде одно время там музыкальная школа была??
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
166
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 21.09.21 - 22:56
#65
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Спасибо вам, Наталья, за очередную историческую статью 👍🏻 Побольше бы таких статей
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11661
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 22.09.21 - 00:22
#66
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Цитата:
yudjin: Нашел пару снимков этого дома

Спасибо!
Это фото способно уточнить время, когда сделано фото из поста 61.
На фото с живым ещё ярчайшим домом нашего города 19 века видны на заднем плане новые дома, в том числе Пятиэтажка с библиотекой явно построена.
Год постройки известен 1969!
А на зимнем фото поста 61 с видимым Хлебозаводом, частного дома уже нет, но известно что в 1976 там уже строились дома. которые должны хоть в стадии кранов видны быть на заднем плане Хлебозавода.

Следовательно фото с снесенным частным домом на Гоголя никак не могло быть сделано раньше 1969 года и позже 1976 года.
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