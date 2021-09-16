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Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
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Я робот(Пользователи)
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Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 14:46
«НГ» продолжает публикацию наиболее знаковых фактов и фотографий из истории областного центра. В этом номере - о событиях первого мирного десятилетия.
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- 11661
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 17:23
Цитата:
Дом - конюшня ещё одно знатное место, очень похожее на тот дом-склад на Гоголя.
Но там была огромная территория у людей, конюшня жеж!
А на Гоголя вообще всё было крайне зажато в крохотном пространстве выставленном на показ между Домом обуви, слегка прикрытом железным контейнером для пустых коробок. Это в семидесятые.
Как там было в шестидесятые и пятидесятые, что там было вместо пятиэтажки ДОМА ОБУВИ, построенной в конце шестидесятых никто наверное не помнит и фото маловетроятно что есть даже в архиве.
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 14:26]
yudjin:
возле дома-конюшни на перекрестке Кирова - Ленина.
возле дома-конюшни на перекрестке Кирова - Ленина.
Дом - конюшня ещё одно знатное место, очень похожее на тот дом-склад на Гоголя.
Но там была огромная территория у людей, конюшня жеж!
А на Гоголя вообще всё было крайне зажато в крохотном пространстве выставленном на показ между Домом обуви, слегка прикрытом железным контейнером для пустых коробок. Это в семидесятые.
Как там было в шестидесятые и пятидесятые, что там было вместо пятиэтажки ДОМА ОБУВИ, построенной в конце шестидесятых никто наверное не помнит и фото маловетроятно что есть даже в архиве.
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 14:26]
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 17:31
Цитата:
На этом фото наверное он справа
Серый волк:
Там где сейчас жилая пятиэтажка Центрального гастронома до 1974-75 года находился центральный городской хлебозавод.
Там где сейчас жилая пятиэтажка Центрального гастронома до 1974-75 года находился центральный городской хлебозавод.
На этом фото наверное он справа
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11661
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 17:45
Да, это фото.
Хлебозавод справа.
Гоголя 78 уже стоит новенький он явно старее того что по центру снимка.
Но старинного дома на углу рядом с 78 уже нет.
В центре пятиэтажки видно встройку.
Но это не магазин!
Это главное телеателье, где ремотриовали телевизоры!
А подъезды в самом доме вообще шиворот-навыворот!
Вход с северной части в подъезд, а пролёты в южной части.
К ним ведет длинная нестандартная лестница.
Датировать снимок можно приблизительно.
Серия посройки из качественного силикатного и балконы выдадут вторую половину шестидесятых.
Деревья высокие.
Хлебозавод не видно дыма, но возможно ещё действует.
Это 1965-1973 Не знаю в каком снесли частный дом на углу.
в 1975 там уже в кадре развернётся бурное строительство. и будут построены дома вплоть до 12 школы (сдана в 1977) Центральный гастроном возможно в тот же год.
На крыше пятиэтажки мощная вентиляция - это дефлекторы ЦАГИ
Отопление было центральное от ТЭЦ в это время, а горячая вода от газовых колонок в каждой квартире. Отсюда вид вентиляции был мощным.
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 14:50]
Хлебозавод справа.
Гоголя 78 уже стоит новенький он явно старее того что по центру снимка.
Но старинного дома на углу рядом с 78 уже нет.
В центре пятиэтажки видно встройку.
Но это не магазин!
Это главное телеателье, где ремотриовали телевизоры!
А подъезды в самом доме вообще шиворот-навыворот!
Вход с северной части в подъезд, а пролёты в южной части.
К ним ведет длинная нестандартная лестница.
Датировать снимок можно приблизительно.
Серия посройки из качественного силикатного и балконы выдадут вторую половину шестидесятых.
Деревья высокие.
Хлебозавод не видно дыма, но возможно ещё действует.
Это 1965-1973 Не знаю в каком снесли частный дом на углу.
в 1975 там уже в кадре развернётся бурное строительство. и будут построены дома вплоть до 12 школы (сдана в 1977) Центральный гастроном возможно в тот же год.
На крыше пятиэтажки мощная вентиляция - это дефлекторы ЦАГИ
Отопление было центральное от ТЭЦ в это время, а горячая вода от газовых колонок в каждой квартире. Отсюда вид вентиляции был мощным.
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 14:50]
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 22:27
Цитата:
Нашел пару снимков этого дома
Была избушка лубяная... стала стеклянная
А мне нравится это еще более старое фото. Это тоже будущая улица Гоголя, ближе к перекрестку с Калинина.
Площадь возле собора. Снято видимо с колокольни
А что было в 60-е-70-е в этом доме по Гоголя?
[Исправлено: yudjin, 20.09.2021 - 22:34]
Серый волк:
Но старинного дома на углу рядом с 78 уже нет.
Но старинного дома на углу рядом с 78 уже нет.
Нашел пару снимков этого дома
Была избушка лубяная... стала стеклянная
А мне нравится это еще более старое фото. Это тоже будущая улица Гоголя, ближе к перекрестку с Калинина.
Площадь возле собора. Снято видимо с колокольни
А что было в 60-е-70-е в этом доме по Гоголя?
[Исправлено: yudjin, 20.09.2021 - 22:34]
(Полноправные пользователи)
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- Краснодар
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- Сообщений:
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Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 23:22
Цитата:
--- Вроде одно время там музыкальная школа была??
yudjin:
А что было в 60-е-70-е в этом доме по Гоголя?
А что было в 60-е-70-е в этом доме по Гоголя?
--- Вроде одно время там музыкальная школа была??
Н
(Полноправные пользователи)
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- 08.11.19
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Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 21.09.21 - 22:56
Спасибо вам, Наталья, за очередную историческую статью 👍🏻 Побольше бы таких статей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11661
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 22.09.21 - 00:22
Цитата:
Спасибо!
Это фото способно уточнить время, когда сделано фото из поста 61.
На фото с живым ещё ярчайшим домом нашего города 19 века видны на заднем плане новые дома, в том числе Пятиэтажка с библиотекой явно построена.
Год постройки известен 1969!
А на зимнем фото поста 61 с видимым Хлебозаводом, частного дома уже нет, но известно что в 1976 там уже строились дома. которые должны хоть в стадии кранов видны быть на заднем плане Хлебозавода.
Следовательно фото с снесенным частным домом на Гоголя никак не могло быть сделано раньше 1969 года и позже 1976 года.
yudjin: Нашел пару снимков этого дома
Спасибо!
Это фото способно уточнить время, когда сделано фото из поста 61.
На фото с живым ещё ярчайшим домом нашего города 19 века видны на заднем плане новые дома, в том числе Пятиэтажка с библиотекой явно построена.
Год постройки известен 1969!
А на зимнем фото поста 61 с видимым Хлебозаводом, частного дома уже нет, но известно что в 1976 там уже строились дома. которые должны хоть в стадии кранов видны быть на заднем плане Хлебозавода.
Следовательно фото с снесенным частным домом на Гоголя никак не могло быть сделано раньше 1969 года и позже 1976 года.
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