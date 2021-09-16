Отправлено: - 22:27

Серый волк:

Но старинного дома на углу рядом с 78 уже нет.

[Исправлено: yudjin, 20.09.2021 - 22:34]

Цитата:Нашел пару снимков этого домаБыла избушка лубяная... стала стекляннаяА мне нравится это еще более старое фото. Это тоже будущая улица Гоголя, ближе к перекрестку с Калинина.Площадь возле собора. Снято видимо с колокольниА что было в 60-е-70-е в этом доме по Гоголя?