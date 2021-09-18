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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 651
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 20:01
Цитата:
Сегодня голосовал за Единую Россию. И название хорошее. Мне нравится.
Вручили на входе маску, пару одноразовых перчаток и ручку. Власти заботятся об избирателях.
drakon:
Выборы нщё не - закончились
Выборы нщё не - закончились
Сегодня голосовал за Единую Россию. И название хорошее. Мне нравится.
Вручили на входе маску, пару одноразовых перчаток и ручку. Власти заботятся об избирателях.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.21 - 15:43
Вот трусики, кружевные, я впервые увидел,в начале,
90-х годов, в Тарановке.Хотя, на Украине их нет
до сих пор. Поэтому, они "Рвутся", в ЕС...
90-х годов, в Тарановке.Хотя, на Украине их нет
до сих пор. Поэтому, они "Рвутся", в ЕС...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.21 - 23:22
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10473
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.21 - 23:31
Цитата:
https://d.radikal.ru/d05/2109/e5/10e8186c31ad.jpg
[Исправлено: Vit, 20.09.2021 - 22:32]
drakon:Коноплянка это вчерашний день уже и не актуально)) щас новая современая тема! Маде ин Казахстан
[Исправлено: Vit, 20.09.2021 - 22:32]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.21 - 23:42
Цитата:
Я думал, что водка на Казахском Арак,
называется, а не - Горилка...
Vit:
Маде ин Казахстан
Маде ин Казахстан
Я думал, что водка на Казахском Арак,
называется, а не - Горилка...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.21 - 23:53
Цитата:
О, круто..
Всегда их любил в детстве..
drakon:
Пирожки с картошкой..
Пирожки с картошкой..
О, круто..
Всегда их любил в детстве..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 12:28
Цитата:
абайка, что кружевные трусики - смотришь?...
drakon:
Зарегистрированные пользователи: drakon, abaika95
Зарегистрированные пользователи: drakon, abaika95
абайка, что кружевные трусики - смотришь?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 22:23
Цитата:
Я своей взял пару в Плазе, розовые и белые, материал хб, вроде красивые, но пошив ужасный.
На второй раз кружева распоролись на розовых..
Лучше думаю в Марте брать, там хоть дороже, но более ноские..
drakon:
абайка, что кружевные трусики - смотришь
абайка, что кружевные трусики - смотришь
Я своей взял пару в Плазе, розовые и белые, материал хб, вроде красивые, но пошив ужасный.
На второй раз кружева распоролись на розовых..
Лучше думаю в Марте брать, там хоть дороже, но более ноские..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 22:25
А белые пока целые..
Но жена все равно недовольна, надо опять покупать..
Сейчас вроде они на ней, так бы сфотал, еще в стиралке, куда мы белье складываем..
Но жена все равно недовольна, надо опять покупать..
Сейчас вроде они на ней, так бы сфотал, еще в стиралке, куда мы белье складываем..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 22:30
Вообще в Рудном там есть магазин, и ночнушки качественные и трусы с кружевами..
Тут взял ночнушку, материал опять хб, но какая не в обтяжку, хорошо хоть просвечивается и коротенькая..
Мне нравится, ей почему то не очень..
Тут взял ночнушку, материал опять хб, но какая не в обтяжку, хорошо хоть просвечивается и коротенькая..
Мне нравится, ей почему то не очень..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 651
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 23:03
Цитата:
Да ты вообще мужык, или кто!?
Что значит не нравится?
Ступни кулаком под стол. (Пиво не расплескай!)
Скажи носи! Или скажи сам буду носить!
Ностой на своём, ты же не слабак! Не какой-то подкаблучник.
Цитата:
Вполне носкости, как вариант, можешь на себе испытывать. Поносить, год-другой, если ноское, потом твоей отдавать. С гарантией, так сказать, качества.
Хотя слыхал, есть такой качественный материал, брезент называется, сказывают, очень ноский.
Цитата:
Так ты сыми, сфотай, а потом опять надень. От нашёл проблему. Или ты сымать не умеешь?
Так скажи!
111:
Тут взял ночнушку, материал опять хб, но какая не в обтяжку, хорошо хоть просвечивается и коротенькая.. Мне нравится, ей почему то не очень..
Тут взял ночнушку, материал опять хб, но какая не в обтяжку, хорошо хоть просвечивается и коротенькая.. Мне нравится, ей почему то не очень..
Да ты вообще мужык, или кто!?
Что значит не нравится?
Ступни кулаком под стол. (Пиво не расплескай!)
Скажи носи! Или скажи сам буду носить!
Ностой на своём, ты же не слабак! Не какой-то подкаблучник.
Цитата:
111:
Лучше думаю в Марте брать, там хоть дороже, но более ноские..
Лучше думаю в Марте брать, там хоть дороже, но более ноские..
Вполне носкости, как вариант, можешь на себе испытывать. Поносить, год-другой, если ноское, потом твоей отдавать. С гарантией, так сказать, качества.
Хотя слыхал, есть такой качественный материал, брезент называется, сказывают, очень ноский.
Цитата:
111:
Сейчас вроде они на ней, так бы сфотал, еще в стиралке, куда мы белье складываем..
Сейчас вроде они на ней, так бы сфотал, еще в стиралке, куда мы белье складываем..
Так ты сыми, сфотай, а потом опять надень. От нашёл проблему. Или ты сымать не умеешь?
Так скажи!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12308
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 23:33
Плохая примета - разговоры о кружевных труселях. К оранжевой революции
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2540
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 23:50
Цитата:
[Исправлено: Козлов я, 21.09.2021 - 23:59]
111:
Тут взял ночнушку, материал опять хб, но какая не в обтяжку, хорошо хоть просвечивается и коротенькая.. Мне нравится
Тут взял ночнушку, материал опять хб, но какая не в обтяжку, хорошо хоть просвечивается и коротенькая.. Мне нравится
[Исправлено: Козлов я, 21.09.2021 - 23:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 651
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 23:53
Цитата:
Тут главное цвет труселей. Белые, красные, чёрные. Ну, а если оранжевые!? Тут уже кружева уже её имеют значение. Главное -цвет!
Тут с нами Бог! И Американские печеньки!
maxsaf:
Плохая примета - разговоры о кружевных труселях. К оранжевой революции
Плохая примета - разговоры о кружевных труселях. К оранжевой революции
Тут главное цвет труселей. Белые, красные, чёрные. Ну, а если оранжевые!? Тут уже кружева уже её имеют значение. Главное -цвет!
Тут с нами Бог! И Американские печеньки!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 00:31
Цитата:
Если хочешь сфотаю, там, за этими штанинами розовые труселя в кружевах..
Монгол Шуудан:
Тут главное цвет труселей
Тут главное цвет труселей
Если хочешь сфотаю, там, за этими штанинами розовые труселя в кружевах..
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