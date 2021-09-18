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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
651
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 20:01
#6016
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Цитата:
drakon:
Выборы нщё не - закончились

Сегодня голосовал за Единую Россию. И название хорошее. Мне нравится.
Вручили на входе маску, пару одноразовых перчаток и ручку. Власти заботятся об избирателях.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22759
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.21 - 15:43
#6017
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Вот трусики, кружевные, я впервые увидел,в начале,

90-х годов, в Тарановке.Хотя, на Украине их нет
до сих пор. Поэтому, они "Рвутся", в ЕС... :lol: ;-) :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22759
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.21 - 23:22
#6018
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Марик, у меня сегодня, на ужин.

Пирожки с картошкой... :lol: :oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10473
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.21 - 23:31
#6019
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Цитата:
drakon:
Коноплянка это вчерашний день уже и не актуально)) щас новая современая тема! Маде ин Казахстан
https://d.radikal.ru/d05/2109/e5/10e8186c31ad.jpg

[Исправлено: Vit, 20.09.2021 - 22:32]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22759
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.21 - 23:42
#6020
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Цитата:
Vit:
Маде ин Казахстан

Я думал, что водка на Казахском Арак,
называется, а не - Горилка... :lol: ;-) :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2665
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.21 - 23:53
#6021
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Цитата:
drakon:
Пирожки с картошкой..

О, круто..
Всегда их любил в детстве..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22759
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 12:28
#6022
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Цитата:
drakon:
Зарегистрированные пользователи: drakon, abaika95

абайка, что кружевные трусики - смотришь?... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2665
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 22:23
#6023
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Цитата:
drakon:
абайка, что кружевные трусики - смотришь

Я своей взял пару в Плазе, розовые и белые, материал хб, вроде красивые, но пошив ужасный.
На второй раз кружева распоролись на розовых..
Лучше думаю в Марте брать, там хоть дороже, но более ноские..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2665
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 22:25
#6024
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А белые пока целые..
Но жена все равно недовольна, надо опять покупать..
Сейчас вроде они на ней, так бы сфотал, еще в стиралке, куда мы белье складываем..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2665
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 22:30
#6025
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Вообще в Рудном там есть магазин, и ночнушки качественные и трусы с кружевами..
Тут взял ночнушку, материал опять хб, но какая не в обтяжку, хорошо хоть просвечивается и коротенькая..
Мне нравится, ей почему то не очень..
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
651
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 23:03
#6026
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Цитата:
111:
Тут взял ночнушку, материал опять хб, но какая не в обтяжку, хорошо хоть просвечивается и коротенькая.. Мне нравится, ей почему то не очень..

Да ты вообще мужык, или кто!?
Что значит не нравится?
Ступни кулаком под стол. (Пиво не расплескай!)
Скажи носи! Или скажи сам буду носить!
Ностой на своём, ты же не слабак! Не какой-то подкаблучник.
Цитата:
111:
Лучше думаю в Марте брать, там хоть дороже, но более ноские..

Вполне носкости, как вариант, можешь на себе испытывать. Поносить, год-другой, если ноское, потом твоей отдавать. С гарантией, так сказать, качества.
Хотя слыхал, есть такой качественный материал, брезент называется, сказывают, очень ноский.
Цитата:
111:
Сейчас вроде они на ней, так бы сфотал, еще в стиралке, куда мы белье складываем..

Так ты сыми, сфотай, а потом опять надень. От нашёл проблему. Или ты сымать не умеешь?
Так скажи!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12308
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 23:33
#6027
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Плохая примета - разговоры о кружевных труселях. К оранжевой революции :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2540
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 23:50
#6028
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Цитата:
111:
Тут взял ночнушку, материал опять хб, но какая не в обтяжку, хорошо хоть просвечивается и коротенькая.. Мне нравится




[Исправлено: Козлов я, 21.09.2021 - 23:59]
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
651
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.21 - 23:53
#6029
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Цитата:
maxsaf:
Плохая примета - разговоры о кружевных труселях. К оранжевой революции

Тут главное цвет труселей. Белые, красные, чёрные. Ну, а если оранжевые!? Тут уже кружева уже её имеют значение. Главное -цвет!
Тут с нами Бог! И Американские печеньки!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2665
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 00:31
#6030
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Тут главное цвет труселей

Если хочешь сфотаю, там, за этими штанинами розовые труселя в кружевах..
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