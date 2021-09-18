Отправлено: - 23:03

111:

Тут взял ночнушку, материал опять хб, но какая не в обтяжку, хорошо хоть просвечивается и коротенькая.. Мне нравится, ей почему то не очень..

111:

Лучше думаю в Марте брать, там хоть дороже, но более ноские..

111:

Сейчас вроде они на ней, так бы сфотал, еще в стиралке, куда мы белье складываем..

Цитата:Да ты вообще мужык, или кто!?Что значит не нравится?Ступни кулаком под стол. (Пиво не расплескай!)Скажи носи! Или скажи сам буду носить!Ностой на своём, ты же не слабак! Не какой-то подкаблучник.Цитата:Вполне носкости, как вариант, можешь на себе испытывать. Поносить, год-другой, если ноское, потом твоей отдавать. С гарантией, так сказать, качества.Хотя слыхал, есть такой качественный материал, брезент называется, сказывают, очень ноский.Цитата:Так ты сыми, сфотай, а потом опять надень. От нашёл проблему. Или ты сымать не умеешь?Так скажи!