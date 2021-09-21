Прогноз на 5 дней
пасмурно+4°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • Ю-ЮЗ, 2.24 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ +997. У Казахстана изменится телефонный код
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42422
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Facebook.
Читать новость

d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
248
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 20:44
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf, как же вы живете-то в своей Канаде с одним телефонным кодом страны +1 вместе с США? И только недальновидные и жутко независимые сабыры так не могут
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
892
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 21:57
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно девки пляшут. У меня при входящем со стационара РК высвечивается Казахстан. Этот Казахстан наверное из другой реальности? А я-то думал, что на Земле один такой.
Несомненно +997 нужен, уникальный же, такого ни у кого нет. А потом ввести новый код опять, которого опять же ни у кого нет! Пилим-пилим - стоит звон пил!

[Исправлено: Мишаня, 21.09.2021 - 20:59]
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
651
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 23:20
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял. А в чем смысл!?
Разве если только теперь казахстанцы смогут использовать вместо телефона- утюг? Или кастрюлю?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12308
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 23:29
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Не понял. А в чем смысл!?

Когда национал-патриоты ждут звонка из Казахстана, а высвечивается Россия, им чудится, что Путин опять что-то аннексировал. :lol:
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
651
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 23:46
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Когда национал-патриоты ждут звонка из Казахстана, а высвечивается Россия, им чудится, что Путин опять что-то аннексировал.

Если вы серьёзно, то это бред!
На апсторе куча приложух где корректно отображается и регион и наименование мобильного оператора при звонке. На андроиде, кажется тоже есть подобное.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Серый волк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS