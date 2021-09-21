Отправлено: - 23:46

maxsaf:

Когда национал-патриоты ждут звонка из Казахстана, а высвечивается Россия, им чудится, что Путин опять что-то аннексировал.

Цитата:Если вы серьёзно, то это бред!На апсторе куча приложух где корректно отображается и регион и наименование мобильного оператора при звонке. На андроиде, кажется тоже есть подобное.