Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 22:30

Вообще в Рудном там есть магазин, и ночнушки качественные и трусы с кружевами..

Тут взял ночнушку, материал опять хб, но какая не в обтяжку, хорошо хоть просвечивается и коротенькая..

Мне нравится, ей почему то не очень..