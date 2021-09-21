Отправлено: - 20:52

Действительно где этоЕсли на Назарбаева 17, то как то стрёмно на такой значимой и великой улице без отопления жить. А если в Военке бывшей Гвардейской, то тогда в принципе неудивительно. Куда уж Гагарину до Назарбаева то