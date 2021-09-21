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≡ На Гагарина, 17 уже 4 года ждут тепла. Дождутся ли?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42422
На Гагарина, 17 уже 4 года ждут тепла. Дождутся ли?
Отправлено: 21.09.21 - 15:53
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Последние 4 года постоянно обращаемся в акимат и в КТЭК, по поводу плохого отопления. Приходят замеряют, говорят есть неисправности, будем исправлять, но отопительный сезон уже начался, исправим после окончания, потерпите.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2663
Re: На Гагарина, 17 уже 4 года ждут тепла. Дождутся ли?
Отправлено: 21.09.21 - 15:53
#1
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Это вообще где?
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
49
Re: На Гагарина, 17 уже 4 года ждут тепла. Дождутся ли?
Отправлено: 21.09.21 - 20:52
#2
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Действительно где это :lol: Если на Назарбаева 17, то как то стрёмно на такой значимой и великой улице без отопления жить. А если в Военке бывшей Гвардейской, то тогда в принципе неудивительно. Куда уж Гагарину до Назарбаева то :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2663
Re: На Гагарина, 17 уже 4 года ждут тепла. Дождутся ли?
Отправлено: 21.09.21 - 21:06
#3
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А я думал половина Гагарина, другая Назарбаева
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