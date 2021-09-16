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«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42422
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
Отправлено: 16.09.21 - 18:25
В церемонии закладки камня приняли участие митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, секретарь Костанайской и Рудненской епархии Геннадий Бурдюжа и представители местного духовенства.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7768
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 16.09.21 - 21:42
Цитата:
фото с того мероприятия
И пишут, что в 1994 году это было.
Да и место не совсем то, где сейчас будут строить. Как видно планировали строить ближе к рынку, в квадрате улиц Калинина-Шевченко-Повстанческая-Победы
Примерно в этом же месте планировали восстановить храм в 90-х годах, в 1991-м даже заложили камень и построили фундамент на пересечении улиц Алтынсарина-Шевченко.
фото с того мероприятия
И пишут, что в 1994 году это было.
Да и место не совсем то, где сейчас будут строить. Как видно планировали строить ближе к рынку, в квадрате улиц Калинина-Шевченко-Повстанческая-Победы
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2660
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
Отправлено: 16.09.21 - 21:44
Цитата:
Я то зарегиненый был под этими никами.
В чем проблема?
Ты под каким ходил?
То то, просто под разными никами троллил.
Теперь тяжело это делать, практически невозможно..
Понимаю тебя..
Цитата:
И это вообще что?
Мне к кому обращаться, раз "эти люди" давно знают меня, думают обо мне и тд и тп"?
К ним?
Назови имена к кому и кто они.
Отвечу им..
Не трусь.
Ты смотрю разговор технично уводишь от темы буддистов, что, не знал что япошки буддисты?
То то..
Потому начинаешь тупо троллить на личные темы..
А для них есть Флуд..
И да, я же сказал, при обращении ко мне, и говоря про "Они, них", ты хочешь чтоб я "Им" отвечал?
Ты первый что то там начинаешь не в тему, а теперь, "я не твая уровень" плачешь..
Тогда и не пиши мне от "них".
Я же предельно просто это сразу пояснил..
urmas:
Это можно сделать когда угодно. А знать что такое 111,112,211 и
Это можно сделать когда угодно. А знать что такое 111,112,211 и
Я то зарегиненый был под этими никами.
В чем проблема?
Ты под каким ходил?
То то, просто под разными никами троллил.
Теперь тяжело это делать, практически невозможно..
Понимаю тебя..
Цитата:
urmas:
Здесь много людей,на форуме
Здесь много людей,на форуме
И это вообще что?
Мне к кому обращаться, раз "эти люди" давно знают меня, думают обо мне и тд и тп"?
К ним?
Назови имена к кому и кто они.
Отвечу им..
Не трусь.
Ты смотрю разговор технично уводишь от темы буддистов, что, не знал что япошки буддисты?
То то..
Потому начинаешь тупо троллить на личные темы..
А для них есть Флуд..
И да, я же сказал, при обращении ко мне, и говоря про "Они, них", ты хочешь чтоб я "Им" отвечал?
Ты первый что то там начинаешь не в тему, а теперь, "я не твая уровень" плачешь..
Тогда и не пиши мне от "них".
Я же предельно просто это сразу пояснил..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9995
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
Отправлено: 16.09.21 - 22:01
Цитата:
Хех
А что японцы уже буддистами быть перестали?
Одно из базовых учений в Японии
Кучи храмов буддистских по всей стране
Да даже если вспомнить великий фильм Акиры Куросавы "Семь самураев"
В отрывке когда самурай спасает ребенка от бандита он бреет голову и надевает лохмотья чтобы походить на кого же? Правильно на буддистского монаха коих тогда в стране (16 век) было пруд пруди
urmas:
Где японцы и где буддизм?
Где японцы и где буддизм?
Хех
А что японцы уже буддистами быть перестали?
Одно из базовых учений в Японии
Кучи храмов буддистских по всей стране
Да даже если вспомнить великий фильм Акиры Куросавы "Семь самураев"
В отрывке когда самурай спасает ребенка от бандита он бреет голову и надевает лохмотья чтобы походить на кого же? Правильно на буддистского монаха коих тогда в стране (16 век) было пруд пруди
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 123
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 17.09.21 - 03:32
Цитата:
Да, знатная нижняя оптовка вместо храма получилась... А ещё там рядом был первый офис "Иволги", простая деревянная избушка.
yudjin:
Да, знатная нижняя оптовка вместо храма получилась... А ещё там рядом был первый офис "Иволги", простая деревянная избушка.
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 17.09.21 - 12:00
Цитата:
Ну да,согласен.
Однако традиционная религия японцев синтоизм.
Это факт.Такой же как у поляков католицизм.
Однако это не мешает достаточно большому количеству быть православными.
abaika95:
Хех А что японцы уже буддистами быть перестали? Одно из базовых учений в Японии
Хех А что японцы уже буддистами быть перестали? Одно из базовых учений в Японии
Ну да,согласен.
Однако традиционная религия японцев синтоизм.
Это факт.Такой же как у поляков католицизм.
Однако это не мешает достаточно большому количеству быть православными.
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 17.09.21 - 12:02
Цитата:
Диарея...
111:
Назови имена к кому и кто они. Отвечу им.. Не трусь. Ты смотрю разговор технично уводишь от темы буддистов, что, не знал что япошки буддисты? То то.. Потому начинаешь тупо троллить на личные темы.. А для них есть Флуд.. И да, я же сказал, при обращении ко мне, и говоря про "Они, них", ты хочешь чтоб я "Им" отвечал? Ты первый что то там начинаешь не в тему, а теперь, "я не твая уровень" плачешь.. Тогда и не пиши мне от "них". Я же предельно просто это сразу пояснил..
Назови имена к кому и кто они. Отвечу им.. Не трусь. Ты смотрю разговор технично уводишь от темы буддистов, что, не знал что япошки буддисты? То то.. Потому начинаешь тупо троллить на личные темы.. А для них есть Флуд.. И да, я же сказал, при обращении ко мне, и говоря про "Они, них", ты хочешь чтоб я "Им" отвечал? Ты первый что то там начинаешь не в тему, а теперь, "я не твая уровень" плачешь.. Тогда и не пиши мне от "них". Я же предельно просто это сразу пояснил..
Диарея...
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 786
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 21.09.21 - 17:08
Цитата:
Исправил, спасибо.
Цитата:
Именно это имела в виду. Спасибо. Тоже исправил
Уже не ваш земляк:
А может быть, автор имела ввиду "освЯщаем"?
А может быть, автор имела ввиду "освЯщаем"?
Исправил, спасибо.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Может быть, она имела ввиду Михаила Архангела?
Может быть, она имела ввиду Михаила Архангела?
Именно это имела в виду. Спасибо. Тоже исправил
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 166
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 21.09.21 - 19:19
Цитата:
Цитата:
Синтоизм это религия коренных японцев, пришедших на острова из Полинезии. А также императорского дома и правящих классов до второй мировой войны. В том числе и самураев.
Буддизм в основном исповедуют переселившиеся на японские острова крестьяне из Китая и Кореи.
urmas:
Цитата:
Где японцы и где буддизм?
Синтоизм это религия коренных японцев, пришедших на острова из Полинезии. А также императорского дома и правящих классов до второй мировой войны. В том числе и самураев.
Буддизм в основном исповедуют переселившиеся на японские острова крестьяне из Китая и Кореи.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 710
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 21.09.21 - 19:32
Последнее фото многозначительно намекает...
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
Отправлено: 21.09.21 - 20:11
Цитата:
Зачем вы так глубоко?Цитата:
Цитата:
У этих все как у зебры черно-белое.
Им подробности ,про японцев,не нать...
serg kost:
Синтоизм это религия коренных японцев, пришедших на острова из Полинезии. А также императорского дома и правящих классов до второй мировой войны. В том числе и самураев. Буддизм в основном исповедуют переселившиеся на японские острова крестьяне из Китая и Кореи.
Синтоизм это религия коренных японцев, пришедших на острова из Полинезии. А также императорского дома и правящих классов до второй мировой войны. В том числе и самураев. Буддизм в основном исповедуют переселившиеся на японские острова крестьяне из Китая и Кореи.
Зачем вы так глубоко?Цитата:
111:
Ты смотрю разговор технично уводишь от темы буддистов, что, не знал что япошки буддисты? То то..
Ты смотрю разговор технично уводишь от темы буддистов, что, не знал что япошки буддисты? То то..
Цитата:
abaika95:
Хех А что японцы уже буддистами быть перестали?
Хех А что японцы уже буддистами быть перестали?
У этих все как у зебры черно-белое.
Им подробности ,про японцев,не нать...
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