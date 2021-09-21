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≡ В правительстве обещают полностью обеспечить внутреннюю потребность в зерне, 6 млн тонн направят на экспорт
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42422
В правительстве обещают полностью обеспечить внутреннюю потребность в зерне, 6 млн тонн направят на экспорт
Отправлено: 21.09.21 - 11:18
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На сегодняшний день около 95% уборочных работ уже выполнены. Несмотря на снижение объёма зерновых из-за засухи в текущем году, внутренняя потребность страны в зерне полностью обеспечена, сообщил премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1181
Re: В правительстве обещают полностью обеспечить внутреннюю...
Отправлено: 21.09.21 - 11:18
#1
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Как завуалировали: "планируется довести до уровня 18 млн тонн, в том числе 16 млн тонн зерновых и зернобобовых". Конкретное количество зерновых не назвал, из-за маленькой цифры наверное.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2016
Re: В правительстве обещают полностью обеспечить внутреннюю...
Отправлено: 21.09.21 - 15:09
#2
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Цитата:
olegggon:
Как завуалировали:


В 18 миллионах - сидит ВЕСЬ урожай; в 16 млн. сидит - и пшеница и рожь и овёс и ячмень и кукуруза, а в 6-6,5 млн. тонн - это 99,9% - это пшеница.
Цифры, озвученные Премьером - несколько завышены ( для чего это делают с советских времён, до сих пор непонятно); по оценкам Зернового Союза - реальный валовой сбор зерна ( без учёта масличных), где то около 10-10,5 млн.тонн.
Из вышеназванных стран именно Афган, был самым экспортоёмким, где то порядка 800 000 тонн пшеницы, (остальные, значительно меньше), но в связи с захватом власти талибами,у официального Казахстана нет прямых экономических и дипломатических связей с режимом Талибана, тем более бывший президент признал Талибан - экстремисткой организации и запретил все контакты с ней. Теперь надо признавать Талибан - как режим власти и налаживать экономические связи - то есть- включать задниую.
Не знаю почему Мамин называет Афган в числе экспортеров - наверное какие то подвижки уже есть.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
149
Re: В правительстве обещают полностью обеспечить внутреннюю...
Отправлено: 21.09.21 - 15:33
#3
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да они ради своей выгоды и с дьяволом готовы сотрудничать. В магазине хлеб в течении года трижды дорожал. Это в традиционно хлебном крае. Газ гонят по этой же причине на экспорт, а внутренний рынок лихорадит. Постоянные перебои.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2016
В правительстве обещают полностью обеспечить внутреннюю потребность в зерне, 6 млн тонн направят на экспорт
Отправлено: 21.09.21 - 18:17
#4
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Цитата:
рихард:
и с дьяволом готовы сотрудничать.


В мире всё повторяется по спирали: в основе израильского государства стояли ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ еврейские группировки: Хаган; Бейтар; Эцел и прочие, действовавшие против арабов и практически все премьер министры этого государства состояли в этих террористических организациях и просвещенный мир это принял как должное.
Почему бы террористическому Талибану не быть основой , как выражаются наши руководители государства, НОВОГО с НУЛЯ построенного молодого государства??


Цитата:
рихард:
хлеб в течении года трижды дорожал.


Моё личное мнение: хлеб не должен быть дешёвым, и в магазинах не должно быть искусственно СОЦИАЛЬНО-УЦЕННЁНЫХ товаров: должна быть, со стороны государства, АДРЕСНАЯ помощь малообеспеченным слоям населения в виде денежного ДОНАЧИСЛЕНИЯ к пенсии, пособии, стипендии.
То что государство делает сейчас в виде субсидированной, фиксированной муки для мукомолов и пекарей с последующим контролем в магазинах, над единственной формовочной буханкой хлеба - это клондайк для коррупционеров. Чем проще будет система, тем прозрачней и понятней она, и легче её контролировать.
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