Отправлено: - 15:09

olegggon:

Как завуалировали:

Цитата:В 18 миллионах - сидит ВЕСЬ урожай; в 16 млн. сидит - и пшеница и рожь и овёс и ячмень и кукуруза, а в 6-6,5 млн. тонн - это 99,9% - это пшеница.Цифры, озвученные Премьером - несколько завышены ( для чего это делают с советских времён, до сих пор непонятно); по оценкам Зернового Союза - реальный валовой сбор зерна ( без учёта масличных), где то около 10-10,5 млн.тонн.Из вышеназванных стран именно Афган, был самым экспортоёмким, где то порядка 800 000 тонн пшеницы, (остальные, значительно меньше), но в связи с захватом власти талибами,у официального Казахстана нет прямых экономических и дипломатических связей с режимом Талибана, тем более бывший президент признал Талибан - экстремисткой организации и запретил все контакты с ней. Теперь надо признавать Талибан - как режим власти и налаживать экономические связи - то есть- включать задниую.Не знаю почему Мамин называет Афган в числе экспортеров - наверное какие то подвижки уже есть.