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≡ +997. У Казахстана изменится телефонный код
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42422
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:17
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Телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Facebook.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
485
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:17
#1
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Цитата:
на телефонах иностранцев будет отображаться слово "Казахстан"


Удобно, наверное, когда ты в Лондоне сидишь в пабе, а тут входящий из дома и написано "Казахстан". В такой момент ты понимаешь, что миллионы долларов на переход с +7 на +997 потрачены не зря...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2257
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:33
#2
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вот жеж проблем больше в стране нет, как острая необходимость код сменить.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7768
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:38
#3
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Цитата:
юля елиссева:
как острая необходимость код сменить.

видимо такая же как и смена аватарки ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13331
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:39
#4
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///на телефонах иностранцев будет отображаться слово "Казахстан".//

на русском языке значит,неплохо.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2589
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:46
#5
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Цитата:
yudjin:
видимо такая же как и смена аватарки


Юля бьёт контрастами: то страшилище "Алёнушка", то красавица.
А между ними флаг ЛГБТ со звездой Давида :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2657
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:04
#6
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Багдад Мусин, это наш Герой, это наш Илон Маск..
Это наш Рогозин .
Опередил время, поменяв код Казахстана, написав гордо в Фасебук, чтоб Илон Маск задохнулся от зависти..
И Рогозин, который до сих пор прыгает на батуте на Луну..
Ну кто из вас братки, может сделать так же...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22759
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:23
#7
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Цитата:

Полный переход ожидается с 2025 года.

До 2025 года, ещё - дожить, надо.
Может я и не увижу слово,
"Казахстан", на своём телефоне... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2657
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:27
#8
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Цитата:
drakon:
Может я и не увижу слово,

Если они там все разворуют, никто не увидит
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2016
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:32
#9
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Цитата:
111:
они там все разворуют


Побыстрей бы ВСЕ и ВСЁ разворовали: +7 красивее, чем +997.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
711
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:56
#10
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Как надоело быть посмешищем.. Вы,неумные люди,когда в 2006г подписывались с РФ на +7 и орали как бешеные от радости что у вас семёрка,сразу не подумали что у вас пуканы будет взрывать при входящем звонке с надписью Россия?! Ну как быть такими .... не дальновидными и тупыми. Ужас. И представьте как пострадают люди со сменой кода,кто общается с зарубежьем? Ладно там сестра найдёт тебя,а врач или бизнесмен ведь не станет напрягаться в поисках какой там в этом году в бананостане код. Когда мы уже перестанем быть смешными и тупыми,а?!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22759
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:59
#11
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Цитата:
Сабыр:
Когда мы уже перестанем быть смешными и тупыми,а?!

А слово "Казахстан", будет на латинице?... :lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7768
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 16:23
#12
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Цитата:
таноми52:
Юля бьёт контрастами:

душа мечется ... и нашим и вашим)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2016
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 17:50
#13
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Цитата:
drakon:
До 2025 года, ещё - дожить


В конце 90-х и начало 2000-х, вместо +7 было +3.
И сотовая связь было: К-мобайл.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12306
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 18:53
#14
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Цитата:
Сабыр:
сразу не подумали что у вас пуканы будет взрывать при входящем звонке с надписью Россия?

Вот настоящая причина перехода на новый код. Тлеющие очаги возгорания на этот счет я уже встречал в русофобских каментах на ютубе. ;-)
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