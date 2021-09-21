Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код

Отправлено: - 15:56

Как надоело быть посмешищем.. Вы,неумные люди,когда в 2006г подписывались с РФ на +7 и орали как бешеные от радости что у вас семёрка,сразу не подумали что у вас пуканы будет взрывать при входящем звонке с надписью Россия?! Ну как быть такими .... не дальновидными и тупыми. Ужас. И представьте как пострадают люди со сменой кода,кто общается с зарубежьем? Ладно там сестра найдёт тебя,а врач или бизнесмен ведь не станет напрягаться в поисках какой там в этом году в бананостане код. Когда мы уже перестанем быть смешными и тупыми,а?!