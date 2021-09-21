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+997. У Казахстана изменится телефонный код
+997. У Казахстана изменится телефонный код
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42422
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:17
Телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Facebook.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 485
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:17
Цитата:
Удобно, наверное, когда ты в Лондоне сидишь в пабе, а тут входящий из дома и написано "Казахстан". В такой момент ты понимаешь, что миллионы долларов на переход с +7 на +997 потрачены не зря...
на телефонах иностранцев будет отображаться слово "Казахстан"
Удобно, наверное, когда ты в Лондоне сидишь в пабе, а тут входящий из дома и написано "Казахстан". В такой момент ты понимаешь, что миллионы долларов на переход с +7 на +997 потрачены не зря...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2257
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:33
вот жеж проблем больше в стране нет, как острая необходимость код сменить.
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:38
Цитата:
видимо такая же как и смена аватарки
юля елиссева:
как острая необходимость код сменить.
как острая необходимость код сменить.
видимо такая же как и смена аватарки
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13331
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:39
///на телефонах иностранцев будет отображаться слово "Казахстан".//
на русском языке значит,неплохо.
на русском языке значит,неплохо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2589
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:46
Цитата:
Юля бьёт контрастами: то страшилище "Алёнушка", то красавица.
А между ними флаг ЛГБТ со звездой Давида
yudjin:
видимо такая же как и смена аватарки
видимо такая же как и смена аватарки
Юля бьёт контрастами: то страшилище "Алёнушка", то красавица.
А между ними флаг ЛГБТ со звездой Давида
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2657
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:04
Багдад Мусин, это наш Герой, это наш Илон Маск..
Это наш Рогозин .
Опередил время, поменяв код Казахстана, написав гордо в Фасебук, чтоб Илон Маск задохнулся от зависти..
И Рогозин, который до сих пор прыгает на батуте на Луну..
Ну кто из вас братки, может сделать так же...
Это наш Рогозин .
Опередил время, поменяв код Казахстана, написав гордо в Фасебук, чтоб Илон Маск задохнулся от зависти..
И Рогозин, который до сих пор прыгает на батуте на Луну..
Ну кто из вас братки, может сделать так же...
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:23
Цитата:
Полный переход ожидается с 2025 года.
До 2025 года, ещё - дожить, надо.
Может я и не увижу слово,
"Казахстан", на своём телефоне...
Полный переход ожидается с 2025 года.
До 2025 года, ещё - дожить, надо.
Может я и не увижу слово,
"Казахстан", на своём телефоне...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2657
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:27
Цитата:
Если они там все разворуют, никто не увидит
drakon:
Может я и не увижу слово,
Может я и не увижу слово,
Если они там все разворуют, никто не увидит
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2016
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:32
Цитата:
Побыстрей бы ВСЕ и ВСЁ разворовали: +7 красивее, чем +997.
111:
они там все разворуют
они там все разворуют
Побыстрей бы ВСЕ и ВСЁ разворовали: +7 красивее, чем +997.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 711
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:56
Как надоело быть посмешищем.. Вы,неумные люди,когда в 2006г подписывались с РФ на +7 и орали как бешеные от радости что у вас семёрка,сразу не подумали что у вас пуканы будет взрывать при входящем звонке с надписью Россия?! Ну как быть такими .... не дальновидными и тупыми. Ужас. И представьте как пострадают люди со сменой кода,кто общается с зарубежьем? Ладно там сестра найдёт тебя,а врач или бизнесмен ведь не станет напрягаться в поисках какой там в этом году в бананостане код. Когда мы уже перестанем быть смешными и тупыми,а?!
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 15:59
Цитата:
А слово "Казахстан", будет на латинице?...
Сабыр:
Когда мы уже перестанем быть смешными и тупыми,а?!
Когда мы уже перестанем быть смешными и тупыми,а?!
А слово "Казахстан", будет на латинице?...
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 16:23
Цитата:
душа мечется ... и нашим и вашим)
таноми52:
Юля бьёт контрастами:
Юля бьёт контрастами:
душа мечется ... и нашим и вашим)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2016
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 17:50
Цитата:
В конце 90-х и начало 2000-х, вместо +7 было +3.
И сотовая связь было: К-мобайл.
drakon:
До 2025 года, ещё - дожить
До 2025 года, ещё - дожить
В конце 90-х и начало 2000-х, вместо +7 было +3.
И сотовая связь было: К-мобайл.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12306
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 18:53
Цитата:
Вот настоящая причина перехода на новый код. Тлеющие очаги возгорания на этот счет я уже встречал в русофобских каментах на ютубе.
Сабыр:
сразу не подумали что у вас пуканы будет взрывать при входящем звонке с надписью Россия?
сразу не подумали что у вас пуканы будет взрывать при входящем звонке с надписью Россия?
Вот настоящая причина перехода на новый код. Тлеющие очаги возгорания на этот счет я уже встречал в русофобских каментах на ютубе.
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