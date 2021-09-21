Простите Viktor, за то что не смог сдержаться. Вчера немного лишку перепил белого вина и понесло меня прям, как какого то крестьянина.. Смею признаться что у меня в роду есть прапрапрадед по материнской линии где то с 16го века, в коим он и умер от цирроза печени, были гены какого то крестьянина с его отцовской стороны, там право разбираться как по лесу ходить. Так вот, что то во мне вчера проснулось от него как какой то ведьмак из под кувшина 12го века, при этом я хочу извинится за столь упрямое отношение к вам.. А потому приглашаю вас в гости с семьей отпить китайского чаю с пригорода Шанхая, что продал нам там тетушкин троюродный брат по материнской линии, китаец, имеющий там большие плантации чая.. Это немного хоть сгладит мою вину перед вами, премного прошу извинить..
maxsaf: вы, наоборот, хотите присоединиться к России
Хм.. Нам с ней жить.. Как то, хорошо это или плохо.. Но мы же не всунем между нами Канаду.. Как раз таки нас хотят рассорить непрпвительственные омереканские организации, которые и прикармливают нацистов, которые может не нацисты, но бабло хотят отработать сполна..
Хм.. Если бы я поддался бы на твои уговоры по пьяне поговорить о языках, нациях, чернокожих и тд, то тогда бы был абсолютгый бред с обоих сторон.. Но мне по пьяне лучше стоять как вкопанному на своем, не буду говорить и баста.. А ты чего хотел? Нужно создать тему, да тема у вас же есть в ветке Валентина, там можно и поговорить. Просто она, эта ветка мне неинтересна, создай свою более вменяемую.
У тебя глюки? Я ничего не говорил про аэропорт. Цитата:
У тебя с логикой совсем тютю? Тоесть границы с Германией стали соприкасатся,где же тут что отодвинули?
Суперлогичный ответ! Браво! То есть, нужно было отдать всю Польшу, чтобы война началась от Минска? Отодвинули границу на 250-300 км западнее. И моего деда в Белоруссии успели мобилизовать, и бесценное время выиграли. Цитата:
Весь мир решил Один жандарм в мире остался
Пруф давай. Цитата:
милитаристский национализм (русские самые сильные и воинственные)
Что же их татары, чеченцы и прочие обижают? Памятники не дают ставить, аэропорт опять же? Цитата:
антилиберализм
Эхо Москвы и прочие легальные либеральные помойки? Цитата:
расизм(мужское государство
Абайка, ты женщина?! Феминизмом пахнуло... Ты и про расизм ничего не знаешь...
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