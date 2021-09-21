Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код

Отправлено: - 15:04

Багдад Мусин, это наш Герой, это наш Илон Маск..

Это наш Рогозин .

Опередил время, поменяв код Казахстана, написав гордо в Фасебук, чтоб Илон Маск задохнулся от зависти..

И Рогозин, который до сих пор прыгает на батуте на Луну..

Ну кто из вас братки, может сделать так же...