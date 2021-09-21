Отправлено: - 13:11

abaika95:



Ну про аэропорт ты уже заткнулся

У тебя с логикой совсем тютю? Тоесть границы с Германией стали соприкасатся,где же тут что отодвинули?

Весь мир решил

Один жандарм в мире остался

милитаристский национализм (русские самые сильные и воинственные)

антилиберализм

расизм(мужское государство

[Исправлено: serg kost, 21.09.2021 - 13:14]

Цитата:Цитата:У тебя глюки? Я ничего не говорил про аэропорт.Цитата:Суперлогичный ответ! Браво!То есть, нужно было отдать всю Польшу, чтобы война началась от Минска?Отодвинули границу на 250-300 км западнее. И моего деда в Белоруссии успели мобилизовать, и бесценное время выиграли.Цитата:Пруф давай.Цитата:Что же их татары, чеченцы и прочие обижают? Памятники не дают ставить, аэропорт опять же?Цитата:Эхо Москвы и прочие легальные либеральные помойки?Цитата:Абайка, ты женщина?! Феминизмом пахнуло...Ты и про расизм ничего не знаешь...