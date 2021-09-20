Отправлено: - 20:06

сайлау курманов:

Мне кажется довели мужика, наверное пришли выселять раз судебные исполнители вмешались. Довели до отчаяния раз решился на такое

[Исправлено: Нурбанчик, 20.09.2021 - 20:10]

Цитата:По границе микрорайона Акбулак ведется строительство реконструируемой ул. Саина со строительством развязок, улица будет проходит по границам жилых строений.Наверное выселяли в связи с отводом земли и сносом частного сектора под нужды реконструкции, вот и ...Вот на фото сверху по центру пунктиром - новое местоположение улицы Саина,с низу правее - развязка куда улица придет, видно улица идет по частному сектору: