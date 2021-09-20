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Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей
Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42420
Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей
Отправлено: 20.09.21 - 19:25
"Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 430
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 20.09.21 - 19:25
По моему коронавирус влияет на психику людей.В Перми шестеро молодых людей ни за что ни про что были расстреляны ...теперь вот
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4843
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 20.09.21 - 19:50
Что ни новость, то с убийством. Мне кажется довели мужика, наверное пришли выселять раз судебные исполнители вмешались. Довели до отчаяния раз решился на такое
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9995
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 20.09.21 - 19:58
Кучно маньяки пошли аккурат в один день
В психологии не зря есть рассуждение об осеннем обострении,только вот обычно к октябрю начинаются заскоки но видать в этом году осень раньше ударила по мозгам
В психологии не зря есть рассуждение об осеннем обострении,только вот обычно к октябрю начинаются заскоки но видать в этом году осень раньше ударила по мозгам
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2144
Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей
Отправлено: 20.09.21 - 20:06
Цитата:
По границе микрорайона Акбулак ведется строительство реконструируемой ул. Саина со строительством развязок, улица будет проходит по границам жилых строений.
Наверное выселяли в связи с отводом земли и сносом частного сектора под нужды реконструкции, вот и ...
Вот на фото сверху по центру пунктиром - новое местоположение улицы Саина,
с низу правее - развязка куда улица придет, видно улица идет по частному сектору:
[Исправлено: Нурбанчик, 20.09.2021 - 20:10]
сайлау курманов:
Мне кажется довели мужика, наверное пришли выселять раз судебные исполнители вмешались. Довели до отчаяния раз решился на такое
Мне кажется довели мужика, наверное пришли выселять раз судебные исполнители вмешались. Довели до отчаяния раз решился на такое
По границе микрорайона Акбулак ведется строительство реконструируемой ул. Саина со строительством развязок, улица будет проходит по границам жилых строений.
Наверное выселяли в связи с отводом земли и сносом частного сектора под нужды реконструкции, вот и ...
Вот на фото сверху по центру пунктиром - новое местоположение улицы Саина,
с низу правее - развязка куда улица придет, видно улица идет по частному сектору:
[Исправлено: Нурбанчик, 20.09.2021 - 20:10]
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 168
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 20.09.21 - 20:17
Довели мужика,вот и результат.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12305
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 20.09.21 - 23:39
Цитата:
Да чего далеко ходить - тут один на форуме есть, с молотком...
abaika95:
Кучно маньяки пошли
Кучно маньяки пошли
Да чего далеко ходить - тут один на форуме есть, с молотком...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.10.13
- Сообщений:
- 425
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 21.09.21 - 09:13
О, уже в маньяки записали
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 164
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 21.09.21 - 14:59
Цитата:
Цитата:
Ты в маньяках и в психологии только думаешь, что разбираешься. Только вот с информацией работать не можешь совсем. Здесь подробней. Похоже, банкиры виноваты.
abaika95:
Цитата:
Кучно маньяки пошли аккурат в один день В психологии не зря есть рассуждение об осеннем обострении
Ты в маньяках и в психологии только думаешь, что разбираешься. Только вот с информацией работать не можешь совсем. Здесь подробней. Похоже, банкиры виноваты.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2014
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 21.09.21 - 15:28
Цитата:
В Лисаковке мужчину, соседка со стекольщиками - довели, а тут судоисполнители с полицейскими.
Вывод: последствия введения бестолковых антикоронавирусных ограничении; безработица; безденежье; почти 100% закредитованность населения перед БВУ; постоянно растущие цены на ВСЁ; неуверенность в завтрашнем дне и прочие житейские тревоги - всё ЭТО и создаёт общественную НЕРВНУЮ обстановку, люди и начинают срываться: хватаются за ножи и ружья.
сайлау курманов:
довели мужика
довели мужика
В Лисаковке мужчину, соседка со стекольщиками - довели, а тут судоисполнители с полицейскими.
Вывод: последствия введения бестолковых антикоронавирусных ограничении; безработица; безденежье; почти 100% закредитованность населения перед БВУ; постоянно растущие цены на ВСЁ; неуверенность в завтрашнем дне и прочие житейские тревоги - всё ЭТО и создаёт общественную НЕРВНУЮ обстановку, люди и начинают срываться: хватаются за ножи и ружья.
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