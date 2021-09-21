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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 580 из 580«1...578579580
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 12:44
#8686
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Цитата:
Victor Yang:
Марик, ты теперь на трезвую голову

Простите Viktor, за то что не смог сдержаться.
Вчера немного лишку перепил белого вина и понесло меня прям, как какого то крестьянина..
Смею признаться что у меня в роду есть прапрапрадед по материнской линии где то с 16го века, в коим он и умер от цирроза печени, были гены какого то крестьянина с его отцовской стороны, там право разбираться как по лесу ходить.
Так вот, что то во мне вчера проснулось от него как какой то ведьмак из под кувшина 12го века, при этом я хочу извинится за столь упрямое отношение к вам..
А потому приглашаю вас в гости с семьей отпить китайского чаю с пригорода Шанхая, что продал нам там тетушкин троюродный брат по материнской линии, китаец, имеющий там большие плантации чая..
Это немного хоть сгладит мою вину перед вами, премного прошу извинить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 12:56
#8687
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Цитата:
maxsaf:
вы, наоборот, хотите присоединиться к России

Хм..
Нам с ней жить..
Как то, хорошо это или плохо..
Но мы же не всунем между нами Канаду..
Как раз таки нас хотят рассорить непрпвительственные омереканские организации, которые и прикармливают нацистов, которые может не нацисты, но бабло хотят отработать сполна..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 13:08
#8688
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Цитата:
maxsaf:
просто 112 бред какой-то нес

Хм..
Если бы я поддался бы на твои уговоры по пьяне поговорить о языках, нациях, чернокожих и тд, то тогда бы был абсолютгый бред с обоих сторон..
Но мне по пьяне лучше стоять как вкопанному на своем, не буду говорить и баста..
А ты чего хотел?
Нужно создать тему, да тема у вас же есть в ветке Валентина, там можно и поговорить.
Просто она, эта ветка мне неинтересна, создай свою более вменяемую.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
163
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 13:11
#8689
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Ну про аэропорт ты уже заткнулся

У тебя глюки? Я ничего не говорил про аэропорт.
Цитата:
У тебя с логикой совсем тютю? Тоесть границы с Германией стали соприкасатся,где же тут что отодвинули?

Суперлогичный ответ! Браво!
То есть, нужно было отдать всю Польшу, чтобы война началась от Минска?
Отодвинули границу на 250-300 км западнее. И моего деда в Белоруссии успели мобилизовать, и бесценное время выиграли.
Цитата:
Весь мир решил
Один жандарм в мире остался

Пруф давай.
Цитата:
милитаристский национализм (русские самые сильные и воинственные)

Что же их татары, чеченцы и прочие обижают? Памятники не дают ставить, аэропорт опять же?
Цитата:
антилиберализм

Эхо Москвы и прочие легальные либеральные помойки?
Цитата:
расизм(мужское государство

Абайка, ты женщина?! Феминизмом пахнуло...
Ты и про расизм ничего не знаешь...

[Исправлено: serg kost, 21.09.2021 - 13:14]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2588
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 13:13
#8690
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Цитата:
serg kost:
Ветви с несозревшими ягодами в начале заморозков можно срезать, поставить в воду, и ягода дозреет.


Серж, последовала Вашему совету, срезала кустики малины с ягодами. Поспешила, боясь заморозков.
Спасибо за совет!
[img]https://imageup.ru/img88/thumb/16321976662753804960.jpg[/img]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 13:14
#8691
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Цитата:
Victor Yang:

Чтобы подтвердить свои глубочайшие извинения, отправил личным письмом вам конверт с посыльным экипажем с почтовой тройкой лошадей, заказным письмом.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
163
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 13:15
#8692
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Пожалуйста! А сам не успел. Проверю завтра кустики.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 13:20
#8693
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Цитата:
111:
Знаю что я попросил Колоколову стереть все, всех 111 и 112е.


твоя ветка

функционирующая,можешь продолжать ее..
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2537
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 13:46
#8694
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Цитата:
111:
Простите Viktor, за то что не смог сдержаться. Вчера немного лишку перепил белого вина и понесло меня

Цитата:
111:
Чтобы подтвердить свои глубочайшие извинения

Какие у нас воспитанные люди на форуме! Просто гордость берет! За кадык... :lol:
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