Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..

Отправлено: - 00:39

Думаю укласться в миллиона полтора, два максимум.

Да и окна не внушают доверия, батареи чугунные это прекрасно, но китайский аллюминий все таки лучше смотрится, тем более что тут только в сегодняшнем зале целых два стояка.

По два радиатора на каждый можно спокойно сунуть.

Радиаторы на 200 минимум.

Если считать, то три окна и балкон 450 тысяч.

Железная входная дверь 120.

Три межкомнатные около 100

Ванна 400.

Кухня то же самое.

В линолеум думаю в 200 укласться..

Потолки тысяч 100.

Хотелось бы залить пол, но сил хватит или нет, еще тысяч 300.

С подогревом.

То что хочется, миллиона на 2 с половиной тянет.

Придется где то экономить..

Но уже весна лето покажет, а пока перекур в пару месяцев..