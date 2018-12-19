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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
 
 
Страница 92 из 93«1...90919293»
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Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 19.12.18 - 23:59
#1366
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Вид со стороны зала, будущей спальни..



То есть привязка..
Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 00:02
#1367
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Сейчас занят тем, что разбираю обшивку двери и пытаюсь поменять замок.



Как ни странно, у меня такой же, только тут непрофессионально сделано.
Дверь железную тоже будем менять на Да-8..
Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 00:04
#1368
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Дальше по кругу..



Тут даже нечего сказать..
Стены будем сносить и дверь чтоб не получилась с выходом в зал, будем выбивать проем справа отсюда..
Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 00:06
#1369
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Кладка кафеля



Между прочим раньше так класть было модным, сам клал в году 2001м так же..
Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 00:08
#1370
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Кухня хрущевская.
И холодильник Памир.
Включил, еще работает..

Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 00:10
#1371
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Хрущевское окно..



У меня тоже такое было..
Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 00:11
#1372
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Стена, которая стоит между кухней и спальней, под снос..

Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 00:13
#1373
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Привязка и .. тут будем перекрывать проход, там уже будет спальня..

Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 00:15
#1374
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Тут буду отделять спальню от балкона..



Примечательно что зайдя в эту квартиру сегодня во второй раз в жизни, я за минут 15 понял и увидел план, который тут подошел бы к данной квартире с данной планировкой..
Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 00:17
#1375
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Квартира имеет стратегическое значение для меня именно в этом месте, да и вид красивый, практически на площадь..
Ну и на мои другие две квартиры, а это существенно.
Балкон правда маловат..

Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 00:19
#1376
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Ну смотрю счетчик, придется менять на маленький, для того, чтобы сильно не выдалбливать стенку, а может и не долбить, а коробку взять для маленького счетчика..

Г
Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 00:39
#1377
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Думаю укласться в миллиона полтора, два максимум.
Да и окна не внушают доверия, батареи чугунные это прекрасно, но китайский аллюминий все таки лучше смотрится, тем более что тут только в сегодняшнем зале целых два стояка.
По два радиатора на каждый можно спокойно сунуть.
Радиаторы на 200 минимум.
Если считать, то три окна и балкон 450 тысяч.
Железная входная дверь 120.
Три межкомнатные около 100
Ванна 400.
Кухня то же самое.
В линолеум думаю в 200 укласться..
Потолки тысяч 100.
Хотелось бы залить пол, но сил хватит или нет, еще тысяч 300.
С подогревом.
То что хочется, миллиона на 2 с половиной тянет.
Придется где то экономить..
Но уже весна лето покажет, а пока перекур в пару месяцев..
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3676
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 02:01
#1378
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Искренне рад за тебя !!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3676
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 20.12.18 - 11:04
#1379
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А чего не ламинат на пол ??
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13327
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Отправлено: 21.09.21 - 13:13
#1380
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кстати,211, вот твоя ветка.
все фотки в ней сохранены.
можешь продолжать ее насыщать
своими подвигами.
но уже как 111.
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