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≡ Тренер покончившего с собой штангиста Альберта Линдера прервал молчание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42418
Тренер покончившего с собой штангиста Альберта Линдера прервал молчание
Отправлено: 21.09.21 - 11:36
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Тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике, на которого посыпались обвинения в смерти титулованного 25-летнего штангиста Альберта Линдера, дал интервью телеканалу КТК.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4843
Re: Тренер покончившего с собой штангиста Альберта Линдера...
Отправлено: 21.09.21 - 11:36
#1
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Брат у меня заслуженный мастер спорта Курманов Кенжебек тренирует не одно поколение юнных боксеров, но чтоб там деньги рекой текли, такого не замечали, а иногда за свой счёт возит спортсменов. может зря на тренера наговаривают...
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