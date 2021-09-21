Отправлено: - 11:04

Гога:

Ну как ты так , ведь он же уже почти бог тут , и непогрешим просто

serg kost:

Про памятный крест наконец ты заткнешься!

serg kost:

Нет. Нужно было занять половину Польши, чтобы отодвинуть войну дальше от своих границ!

serg kost:

Это кто так решил? Украина?

serg kost:

Хоть бы про фашизм почитал, что-ли...

Цитата:Тут бог это где?) У вас в России или тут на форуме?)Цитата:Ну про аэропорт и памятник то ты уже заткнулсяСказать то нечегоЧепуха)Цитата:У тебя с логикой совсем тютю?Тоесть Украине в ответ на захват крыма надо было занять Воронеж?И да,СССР занял восточную часть Польшы (что естественно является агрессией и ударом в спину) но как у тебя получается выводить мысль что таким образом границы отодвинули?)) Восточную часть Польши (западная белорусь и Украина) объявили совесткими территориямиТоесть границы с Германией стали соприкасатся,где же тут что отодвинули?)Цитата:Весь мир решилПосле того как СССР развалилсяОдин жандарм в мире осталсяЦитата:Давай почитаемФаши́зм (итал. fascismo, от fascio — союз, пучок, связка, объединение) — обобщённое название крайне правых политических движений и идеологий, проповедующих форму правления диктаторского типа(Путин)характерными признаками которых называют милитаристский национализм (русские самые сильные и воинственные) антилиберализм (Навальный плохой), реваншизм (можем повторить) и вождизм (Путин наш президент), экспансионизм (подаренные земли,русский мир) презрение к выборной демократии и либерализму(тут понятно) веру в господство элит и естественную социальную иерархию(святые скрепы и власть от бога), этатизм и, в ряде случаев, корпоративизм, расизм(мужское государство и призрение к африканцам и азиатам)Россия типичное фашистское государство по мнению ряда учёныхПочитай Владислава Иноземцева к примеру