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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2632
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 01:47
Цитата:
Ну как бы это не ко мне..
Это у тебя в душе, ты болен эпилепсией?
То есть ты не отдаешь себе отсчета..
Так и скажи.
Буду относиться к тебе лояльней .
maxsaf:
языках
языках
Ну как бы это не ко мне..
Это у тебя в душе, ты болен эпилепсией?
То есть ты не отдаешь себе отсчета..
Так и скажи.
Буду относиться к тебе лояльней .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2632
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 01:48
Прощай тролль..
Мне неинтересен разговор о языках..
Иди ка ты куда подальше с эти вопросом..
Мне неинтересен разговор о языках..
Иди ка ты куда подальше с эти вопросом..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 01:49
Цитата:
А вы, наоборот, хотите присоединиться к России?
111:
Вот то вы омереканцы так и хотите, чтоб мы от России отделились по этому признаку..
Вот то вы омереканцы так и хотите, чтоб мы от России отделились по этому признаку..
А вы, наоборот, хотите присоединиться к России?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 01:49
Цитата:
Нет
[Исправлено: maxsaf, 21.09.2021 - 06:42]
111:
ты болен эпилепсией?
ты болен эпилепсией?
Нет
[Исправлено: maxsaf, 21.09.2021 - 06:42]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 08:49
Цитата:
Марик, ты теперь на трезвую голову перечитай мои сообщения. Не тебя касаются десятые круги. Даже наоборот - ты хоть что-то свежее принёс на форум за последнее время.
111:
Небось немного неудобно стало, чего это он мне захотел приписать, как он сказал, по десятому кругу..
Небось немного неудобно стало, чего это он мне захотел приписать, как он сказал, по десятому кругу..
Марик, ты теперь на трезвую голову перечитай мои сообщения. Не тебя касаются десятые круги. Даже наоборот - ты хоть что-то свежее принёс на форум за последнее время.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 08:56
Цитата:
у тебя с этим комплекс похоже.
даже кто не хочет на эту тему говорить,
вытаскиваешь эту тему .
да и какие то одни междометия ..
[Исправлено: alex_60, 21.09.2021 - 08:59]
maxsaf:
Казахский выучили?
Казахский выучили?
у тебя с этим комплекс похоже.
даже кто не хочет на эту тему говорить,
вытаскиваешь эту тему .
да и какие то одни междометия ..
[Исправлено: alex_60, 21.09.2021 - 08:59]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 09:09
Цитата:
если взять отрывок из приведенной ссылки
//Наримановский район действительно пропитан историей. На ул. Джамбула мы случайно набрели на дом знаменитых троицких купцов, в котором еще более века назад располагались склады и подсобное хозяйство. – Мы купили этот дом у потомков Яушевых, – рассказывает Ерсай Ишманов, который живет здесь уже более 50 лет. – С родителями переехали сюда в 60-е годы. Джамбула – одна из самых старинных улиц города. А мой дом – ровесник Костаная, он построен в конце XIX века. Изначально жилье было бревенчатым, каркас состоял из больших бревен и бутовых камней. Конечно, облик дома значительно изменился за несколько столетий, претерпел реставрацию. Владелец обнес его кирпичом, но вспоминает, что каркас был добротным, без следов разрушений – отличный пример для современных строителей. Ерсай говорит, что у них даже была табличка с названием улицы и годом постройки. Но, к сожалению, она не сохранилась. – Жалею, что табличку убрали. Она была заводская, с подсветкой. На ней красовалась надпись, которая гласила, что ул. Джамбула была заложена в 1800-х годах. Я в детстве думал, что цифру одну перепутали. Ан нет! – улыбается Ерсай.///
и посмотреть список жильцов на ул Джамбула
с такой фамилией ,то это будет дом номер 8.
Гога:
--- точный адрес не помните ??
--- точный адрес не помните ??
если взять отрывок из приведенной ссылки
//Наримановский район действительно пропитан историей. На ул. Джамбула мы случайно набрели на дом знаменитых троицких купцов, в котором еще более века назад располагались склады и подсобное хозяйство. – Мы купили этот дом у потомков Яушевых, – рассказывает Ерсай Ишманов, который живет здесь уже более 50 лет. – С родителями переехали сюда в 60-е годы. Джамбула – одна из самых старинных улиц города. А мой дом – ровесник Костаная, он построен в конце XIX века. Изначально жилье было бревенчатым, каркас состоял из больших бревен и бутовых камней. Конечно, облик дома значительно изменился за несколько столетий, претерпел реставрацию. Владелец обнес его кирпичом, но вспоминает, что каркас был добротным, без следов разрушений – отличный пример для современных строителей. Ерсай говорит, что у них даже была табличка с названием улицы и годом постройки. Но, к сожалению, она не сохранилась. – Жалею, что табличку убрали. Она была заводская, с подсветкой. На ней красовалась надпись, которая гласила, что ул. Джамбула была заложена в 1800-х годах. Я в детстве думал, что цифру одну перепутали. Ан нет! – улыбается Ерсай.///
и посмотреть список жильцов на ул Джамбула
с такой фамилией ,то это будет дом номер 8.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 09:30
Цитата:
Да просто 112 бред какой-то нес. Это для него стоп-слово
alex_60:
даже кто не хочет на эту тему говорить, вытаскиваешь эту тему .
даже кто не хочет на эту тему говорить, вытаскиваешь эту тему .
Да просто 112 бред какой-то нес. Это для него стоп-слово
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 11:04
Цитата:
Тут бог это где?) У вас в России или тут на форуме?)
Цитата:
Ну про аэропорт и памятник то ты уже заткнулся
Сказать то нечего
Чепуха)
Цитата:
У тебя с логикой совсем тютю?
Тоесть Украине в ответ на захват крыма надо было занять Воронеж?
И да,СССР занял восточную часть Польшы (что естественно является агрессией и ударом в спину) но как у тебя получается выводить мысль что таким образом границы отодвинули?)) Восточную часть Польши (западная белорусь и Украина) объявили совесткими территориями
Тоесть границы с Германией стали соприкасатся,где же тут что отодвинули?)Цитата:
Весь мир решил
После того как СССР развалился
Один жандарм в мире остался
Цитата:
Давай почитаем
Фаши́зм (итал. fascismo, от fascio — союз, пучок, связка, объединение) — обобщённое название крайне правых политических движений и идеологий, проповедующих форму правления диктаторского типа(Путин)характерными признаками которых называют милитаристский национализм (русские самые сильные и воинственные) антилиберализм (Навальный плохой), реваншизм (можем повторить) и вождизм (Путин наш президент), экспансионизм (подаренные земли,русский мир) презрение к выборной демократии и либерализму(тут понятно) веру в господство элит и естественную социальную иерархию(святые скрепы и власть от бога), этатизм и, в ряде случаев, корпоративизм, расизм(мужское государство и призрение к африканцам и азиатам)
Россия типичное фашистское государство по мнению ряда учёных
Почитай Владислава Иноземцева к примеру
Гога:
Ну как ты так , ведь он же уже почти бог тут , и непогрешим просто
Ну как ты так , ведь он же уже почти бог тут , и непогрешим просто
Тут бог это где?) У вас в России или тут на форуме?)
Цитата:
serg kost:
Про памятный крест наконец ты заткнешься!
Про памятный крест наконец ты заткнешься!
Ну про аэропорт и памятник то ты уже заткнулся
Сказать то нечего
Чепуха)
Цитата:
serg kost:
Нет. Нужно было занять половину Польши, чтобы отодвинуть войну дальше от своих границ!
Нет. Нужно было занять половину Польши, чтобы отодвинуть войну дальше от своих границ!
У тебя с логикой совсем тютю?
Тоесть Украине в ответ на захват крыма надо было занять Воронеж?
И да,СССР занял восточную часть Польшы (что естественно является агрессией и ударом в спину) но как у тебя получается выводить мысль что таким образом границы отодвинули?)) Восточную часть Польши (западная белорусь и Украина) объявили совесткими территориями
Тоесть границы с Германией стали соприкасатся,где же тут что отодвинули?)Цитата:
serg kost:
Это кто так решил? Украина?
Это кто так решил? Украина?
Весь мир решил
После того как СССР развалился
Один жандарм в мире остался
Цитата:
serg kost:
Хоть бы про фашизм почитал, что-ли...
Хоть бы про фашизм почитал, что-ли...
Давай почитаем
Фаши́зм (итал. fascismo, от fascio — союз, пучок, связка, объединение) — обобщённое название крайне правых политических движений и идеологий, проповедующих форму правления диктаторского типа(Путин)характерными признаками которых называют милитаристский национализм (русские самые сильные и воинственные) антилиберализм (Навальный плохой), реваншизм (можем повторить) и вождизм (Путин наш президент), экспансионизм (подаренные земли,русский мир) презрение к выборной демократии и либерализму(тут понятно) веру в господство элит и естественную социальную иерархию(святые скрепы и власть от бога), этатизм и, в ряде случаев, корпоративизм, расизм(мужское государство и призрение к африканцам и азиатам)
Россия типичное фашистское государство по мнению ряда учёных
Почитай Владислава Иноземцева к примеру
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 11:10
У Макса смотрю тоже осеннее обострение
Если у маньяка из Перми с детства была навящевая идея что ему хочется убивать людей за то что те мусор
У мужика из Алматы была идея что с ним поступили несправедливо
То у Макса идея что казахский язык это плохо и все кто знает казахский это плохие люди
Видать очень сильно задела в начале 2000ых проверка в его магазине наличия вывесок на двух языках
Или в детстве к нему кто-то обратился на казахском а Макс не понял,покраснел и убежал в слезах
Комплексы с детства обычно закладываются..
Беда беда
Если у маньяка из Перми с детства была навящевая идея что ему хочется убивать людей за то что те мусор
У мужика из Алматы была идея что с ним поступили несправедливо
То у Макса идея что казахский язык это плохо и все кто знает казахский это плохие люди
Видать очень сильно задела в начале 2000ых проверка в его магазине наличия вывесок на двух языках
Или в детстве к нему кто-то обратился на казахском а Макс не понял,покраснел и убежал в слезах
Комплексы с детства обычно закладываются..
Беда беда
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 11:23
Цитата:
По вашему выходит - все, кто задает вопрос "а ты выучил казахский язык?" - ненормальные люди что-ли? Или снова двойные стандарты? Тот же самый вопрос задает Диас Кузаиров продавцам - и он сразу патриот.
abaika95:
У Макса смотрю тоже осеннее обострение
У Макса смотрю тоже осеннее обострение
По вашему выходит - все, кто задает вопрос "а ты выучил казахский язык?" - ненормальные люди что-ли? Или снова двойные стандарты? Тот же самый вопрос задает Диас Кузаиров продавцам - и он сразу патриот.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 11:26
Цитата:
Не, у меня идея, что русский это хорошо и все кто знает русский язык - хорошие люди.
Ваши патриоты так же хитрожопо отвечают - мы не против русского языка, мы просто за казахский язык
abaika95:
То у Макса идея что казахский язык это плохо и все кто знает казахский это плохие люди
То у Макса идея что казахский язык это плохо и все кто знает казахский это плохие люди
Не, у меня идея, что русский это хорошо и все кто знает русский язык - хорошие люди.
Ваши патриоты так же хитрожопо отвечают - мы не против русского языка, мы просто за казахский язык
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 11:28
Цитата:
Очень задело)) у меня там до этого было одно единственное слово - на английском))
abaika95:
Видать очень сильно задела в начале 2000ых проверка в его магазине наличия вывесок на двух языках
Видать очень сильно задела в начале 2000ых проверка в его магазине наличия вывесок на двух языках
Очень задело)) у меня там до этого было одно единственное слово - на английском))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 11:32
Цитата:
полностью согласен.
111 например...
[Исправлено: alex_60, 21.09.2021 - 11:36]
maxsaf:
Не, у меня идея, что русский это хорошо и все кто знает русский язык - хорошие люди.
Не, у меня идея, что русский это хорошо и все кто знает русский язык - хорошие люди.
полностью согласен.
111 например...
[Исправлено: alex_60, 21.09.2021 - 11:36]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 11:34
Цитата:
Не, я так далеко из северного Казахстана в детстве на юг не уезжал
abaika95:
Или в детстве к нему кто-то обратился на казахском а Макс не понял,покраснел и убежал в слезах
Или в детстве к нему кто-то обратился на казахском а Макс не понял,покраснел и убежал в слезах
Не, я так далеко из северного Казахстана в детстве на юг не уезжал
-
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