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≡ В правительстве обещают полностью обеспечить внутреннюю потребность в зерне, 6 млн тонн направят на экспорт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42418
В правительстве обещают полностью обеспечить внутреннюю потребность в зерне, 6 млн тонн направят на экспорт
Отправлено: 21.09.21 - 11:18
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На сегодняшний день около 95% уборочных работ уже выполнены. Несмотря на снижение объёма зерновых из-за засухи в текущем году, внутренняя потребность страны в зерне полностью обеспечена, сообщил премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1181
Re: В правительстве обещают полностью обеспечить внутреннюю...
Отправлено: 21.09.21 - 11:18
#1
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Как завуалировали: "планируется довести до уровня 18 млн тонн, в том числе 16 млн тонн зерновых и зернобобовых". Конкретное количество зерновых не назвал, из-за маленькой цифры наверное.
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