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В правительстве обещают полностью обеспечить внутреннюю потребность в зерне, 6 млн тонн направят на экспорт
В правительстве обещают полностью обеспечить внутреннюю потребность в зерне, 6 млн тонн направят на экспорт
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