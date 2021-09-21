Цитата:
Гога:
--- точный адрес не помните ??
если взять отрывок из приведенной ссылки
//Наримановский район действительно пропитан историей. На ул. Джамбула мы случайно набрели на дом знаменитых троицких купцов, в котором еще более века назад располагались склады и подсобное хозяйство. – Мы купили этот дом у потомков Яушевых, – рассказывает Ерсай Ишманов, который живет здесь уже более 50 лет. – С родителями переехали сюда в 60-е годы. Джамбула – одна из самых старинных улиц города. А мой дом – ровесник Костаная, он построен в конце XIX века. Изначально жилье было бревенчатым, каркас состоял из больших бревен и бутовых камней. Конечно, облик дома значительно изменился за несколько столетий, претерпел реставрацию. Владелец обнес его кирпичом, но вспоминает, что каркас был добротным, без следов разрушений – отличный пример для современных строителей. Ерсай говорит, что у них даже была табличка с названием улицы и годом постройки. Но, к сожалению, она не сохранилась. – Жалею, что табличку убрали. Она была заводская, с подсветкой. На ней красовалась надпись, которая гласила, что ул. Джамбула была заложена в 1800-х годах. Я в детстве думал, что цифру одну перепутали. Ан нет! – улыбается Ерсай.///
и посмотреть список жильцов на ул Джамбула
с такой фамилией ,то это будет дом номер 8.