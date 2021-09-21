Отправлено: - 08:49

111:

Небось немного неудобно стало, чего это он мне захотел приписать, как он сказал, по десятому кругу..

Цитата:Марик, ты теперь на трезвую голову перечитай мои сообщения. Не тебя касаются десятые круги. Даже наоборот - ты хоть что-то свежее принёс на форум за последнее время.