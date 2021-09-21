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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2632
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 01:47
#8656
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Цитата:
maxsaf:
языках

Ну как бы это не ко мне..
Это у тебя в душе, ты болен эпилепсией?
То есть ты не отдаешь себе отсчета..
Так и скажи.
Буду относиться к тебе лояльней .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2632
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 01:48
#8657
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Прощай тролль..
Мне неинтересен разговор о языках..
Иди ка ты куда подальше с эти вопросом..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 01:49
#8658
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Цитата:
111:
Вот то вы омереканцы так и хотите, чтоб мы от России отделились по этому признаку..

А вы, наоборот, хотите присоединиться к России? 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 01:49
#8659
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Цитата:
111:
ты болен эпилепсией?

Нет

[Исправлено: maxsaf, 21.09.2021 - 06:42]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 08:49
#8660
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Цитата:
111:
Небось немного неудобно стало, чего это он мне захотел приписать, как он сказал, по десятому кругу..

Марик, ты теперь на трезвую голову перечитай мои сообщения. Не тебя касаются десятые круги. Даже наоборот - ты хоть что-то свежее принёс на форум за последнее время.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13315
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 08:56
#8661
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Цитата:
maxsaf:
Казахский выучили?


у тебя с этим комплекс похоже.
даже кто не хочет на эту тему говорить,
вытаскиваешь эту тему .
да и какие то одни междометия ..

[Исправлено: alex_60, 21.09.2021 - 08:59]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13315
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 09:09
#8662
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Цитата:
Гога:
--- точный адрес не помните ??


если взять отрывок из приведенной ссылки
//Наримановский район действительно пропитан историей. На ул. Джамбула мы случайно набрели на дом знаменитых троицких купцов, в котором еще более века назад располагались склады и подсобное хозяйство. – Мы купили этот дом у потомков Яушевых, – рассказывает Ерсай Ишманов, который живет здесь уже более 50 лет. – С родителями переехали сюда в 60-е годы. Джамбула – одна из самых старинных улиц города. А мой дом – ровесник Костаная, он построен в конце XIX века. Изначально жилье было бревенчатым, каркас состоял из больших бревен и бутовых камней. Конечно, облик дома значительно изменился за несколько столетий, претерпел реставрацию. Владелец обнес его кирпичом, но вспоминает, что каркас был добротным, без следов разрушений – отличный пример для современных строителей. Ерсай говорит, что у них даже была табличка с названием улицы и годом постройки. Но, к сожалению, она не сохранилась. – Жалею, что табличку убрали. Она была заводская, с подсветкой. На ней красовалась надпись, которая гласила, что ул. Джамбула была заложена в 1800-х годах. Я в детстве думал, что цифру одну перепутали. Ан нет! – улыбается Ерсай.///

и посмотреть список жильцов на ул Джамбула
с такой фамилией ,то это будет дом номер 8.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.09.21 - 09:30
#8663
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Цитата:
alex_60:
даже кто не хочет на эту тему говорить, вытаскиваешь эту тему .

Да просто 112 бред какой-то нес. Это для него стоп-слово :lol:
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