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Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Стрельба в Перми: погибли 8 человек
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42416
Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 17:05
Открывший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) задержан, сообщает пресс-служба вуза. Как рассказал рассказал представитель экстренных служб пострадали 19 человек. В этой цифре не учтены погибшие.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2596
Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 17:05
Крыша едет иногда у некоторых..
Ну хоть не в школе начал пулять..
[Исправлено: 111, 20.09.2021 - 17:11]
Ну хоть не в школе начал пулять..
[Исправлено: 111, 20.09.2021 - 17:11]
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 17:21
Лет 10 назад российская пропаганда ерничала что вот мол в США как в порядке вещей что дети занимаются шутингом в школах.США загнивает со своей системой значит...
Доболтались называется
3 случая стрельбы в РФ за последние 3 года.
Доболтались называется
3 случая стрельбы в РФ за последние 3 года.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 430
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 17:39
Да что же это такое с психикой людей? Ни себя ни других не жалеют.Чудовищно!
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 17:42
Прочитал предсмертную запись стрелка выставленную в ВК на его странице
Человек вполне мог бы стать писателем по типу контркультурщиков как Чак Поланик,Берроуз,Кен Кизи,Энтони Берджесс но видать биполярочка сильно прогрессировала а тут осень ещё
Человек вполне мог бы стать писателем по типу контркультурщиков как Чак Поланик,Берроуз,Кен Кизи,Энтони Берджесс но видать биполярочка сильно прогрессировала а тут осень ещё
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 168
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 18:39
Что они там курят,так крышу сносит. И оружие в 18 лет приобрел. Вот на фига таким продавать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 709
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 18:54
6 погибших
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 20:23
Цитата:
Для тебя, круглый год -
осень...
abaika95:
а тут осень ещё
а тут осень ещё
Для тебя, круглый год -
осень...
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 21:18
Цитата:
Как и ты - доболтался...
abaika95:
Доболтались называется
Доболтались называется
Как и ты - доболтался...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13313
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 21:27
убийца в своем последнем выходе в эфир
///"Со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль…//
никому ничего не напоминает?
тут, на форуме...
///"Со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль…//
никому ничего не напоминает?
тут, на форуме...
Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 21:56
Цитата:
Напоминает, но мер к нему не - принимают
alex_60:
никому ничего не напоминает? тут, на форуме...
никому ничего не напоминает? тут, на форуме...
Напоминает, но мер к нему не - принимают
Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 22:18
Цитата:
Цитата:
Пиво чтоли просроченное купил?)
Что-то бузишь но явно из за живота)
drakon:
Как и ты - доболтался.
Как и ты - доболтался.
Цитата:
drakon:
Для тебя, круглый год - осень...
Для тебя, круглый год - осень...
Пиво чтоли просроченное купил?)
Что-то бузишь но явно из за живота)
Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 22:20
Цитата:
Не землячку напоминает
Она своим интеллектом причиняет людям боль
От того что,нету
alex_60:
никому ничего не напоминает? тут, на форуме...
никому ничего не напоминает? тут, на форуме...
Не землячку напоминает
Она своим интеллектом причиняет людям боль
От того что,нету
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10472
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 23:11
Пора запретить 18 летним оружие продавать. И ваще че это за необходимость иметь оружие вчерашнему школьнику который ещё в армии не служил. А тем кто уже приобрёл, нужно срочно конфисковать без объяснений. А то они все перестреляют друг друга. Возраст на разрешение нужно по выше сдвинуть.
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