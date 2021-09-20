Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек

Отправлено: - 23:11

Пора запретить 18 летним оружие продавать. И ваще че это за необходимость иметь оружие вчерашнему школьнику который ещё в армии не служил. А тем кто уже приобрёл, нужно срочно конфисковать без объяснений. А то они все перестреляют друг друга. Возраст на разрешение нужно по выше сдвинуть.