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≡ Стрельба в Перми: погибли 8 человек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42416
Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 17:05
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Открывший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) задержан, сообщает пресс-служба вуза. Как рассказал рассказал представитель экстренных служб пострадали 19 человек. В этой цифре не учтены погибшие.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2596
Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 17:05
#1
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Крыша едет иногда у некоторых..
Ну хоть не в школе начал пулять..

[Исправлено: 111, 20.09.2021 - 17:11]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9989
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 17:21
#2
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Лет 10 назад российская пропаганда ерничала что вот мол в США как в порядке вещей что дети занимаются шутингом в школах.США загнивает со своей системой значит...
Доболтались называется
3 случая стрельбы в РФ за последние 3 года.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
430
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 17:39
#3
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Да что же это такое с психикой людей? Ни себя ни других не жалеют.Чудовищно!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9989
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 17:42
#4
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Прочитал предсмертную запись стрелка выставленную в ВК на его странице
Человек вполне мог бы стать писателем по типу контркультурщиков как Чак Поланик,Берроуз,Кен Кизи,Энтони Берджесс но видать биполярочка сильно прогрессировала а тут осень ещё
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
168
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 18:39
#5
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Что они там курят,так крышу сносит. И оружие в 18 лет приобрел. Вот на фига таким продавать
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
709
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 18:54
#6
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6 погибших
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22752
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 20:23
#7
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Цитата:
abaika95:
а тут осень ещё

Для тебя, круглый год -
осень... :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22752
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 21:18
#8
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Цитата:
abaika95:
Доболтались называется

Как и ты - доболтался... ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13313
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 21:27
#9
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убийца в своем последнем выходе в эфир
///"Со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль…//

никому ничего не напоминает?
тут, на форуме...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22752
Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 21:56
#10
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Цитата:
alex_60:
никому ничего не напоминает? тут, на форуме...

Напоминает, но мер к нему не - принимают :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9989
Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 22:18
#11
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Цитата:
drakon:
Как и ты - доболтался.

Цитата:
drakon:
Для тебя, круглый год - осень...

Пиво чтоли просроченное купил?)
Что-то бузишь но явно из за живота)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9989
Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 22:20
#12
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Цитата:
alex_60:
никому ничего не напоминает? тут, на форуме...

Не землячку напоминает
Она своим интеллектом причиняет людям боль
От того что,нету
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10472
Re: Стрельба в Перми: погибли 8 человек
Отправлено: 20.09.21 - 23:11
#13
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Пора запретить 18 летним оружие продавать. И ваще че это за необходимость иметь оружие вчерашнему школьнику который ещё в армии не служил. А тем кто уже приобрёл, нужно срочно конфисковать без объяснений. А то они все перестреляют друг друга. Возраст на разрешение нужно по выше сдвинуть.
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