Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:33
Цитата:
А там же ты не ко мне вроде как обращался, к алёхе вроде..
maxsaf:
. А мое сообщение про +30 вы как могли пропустить?
. А мое сообщение про +30 вы как могли пропустить?
А там же ты не ко мне вроде как обращался, к алёхе вроде..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:34
Цитата:
А я же стер все, попросил историю стереть, как оно там осталось..
Новая жизнь, новые старые фото..
alex_60:
во флуде есть, часть третья.
во флуде есть, часть третья.
А я же стер все, попросил историю стереть, как оно там осталось..
Новая жизнь, новые старые фото..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:36
Цитата:
что то ты путаешь,
особняк Яушевых, пассаж, они там и жили, и торговали.
а на Джамбула у них склады были.
и подсобное хозяйство.
111:
про дом Яушевых написали, который мне почти родно
про дом Яушевых написали, который мне почти родно
что то ты путаешь,
особняк Яушевых, пассаж, они там и жили, и торговали.
а на Джамбула у них склады были.
и подсобное хозяйство.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:39
Цитата:
ты теперь алеха?
веру сменил.
ну да, сын то белобрысый. в мать.
111:
алёхе
алёхе
ты теперь алеха?
веру сменил.
ну да, сын то белобрысый. в мать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3675
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:49
Цитата:
--- Джамбула ,1 жили Шубины.
111:
Джамбула на 5е апреля и
Джамбула на 5е апреля и
--- Джамбула ,1 жили Шубины.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:49
Цитата:
Ну..
Наверно такие хорошие склады..
Мы там в подвале думали что за печь стоит, из камня вся.
Как печь.
Ломали ее ломами и кувалдами, нашли кое что, фарфор, копейки, клада не было..
Она всю жизнь там стояла и зачем...
alex_60:
то ты путаешь, особняк Яушевых, пассаж, они там и жили, и торговали. а на Джамбула у них склады были.
то ты путаешь, особняк Яушевых, пассаж, они там и жили, и торговали. а на Джамбула у них склады были.
Ну..
Наверно такие хорошие склады..
Мы там в подвале думали что за печь стоит, из камня вся.
Как печь.
Ломали ее ломами и кувалдами, нашли кое что, фарфор, копейки, клада не было..
Она всю жизнь там стояла и зачем...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:50
Цитата:
Другая сторона.
Гога:
Джамбула ,1 жили Шубины.
Джамбула ,1 жили Шубины.
Другая сторона.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:53
Цитата:
Джамбула 1 или 3, розовый дом такой, там бабку убили, фамилию не знаю, в 90х, ее пытали несколько дней там.
Оядом на Фролова татарина пытали, у него в сарае гнилых советских денег сотнями тысяч было в земле..
90е подкосили стариков..
Гога:
Джамбула ,1
Джамбула ,1
Джамбула 1 или 3, розовый дом такой, там бабку убили, фамилию не знаю, в 90х, ее пытали несколько дней там.
Оядом на Фролова татарина пытали, у него в сарае гнилых советских денег сотнями тысяч было в земле..
90е подкосили стариков..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:54
Цитата:
Ну вот же алех..
Алеха же по русски?
alex_60:
Ну вот же алех..
Алеха же по русски?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:04
Цитата:
а это что
2017
112 Отправлено: 02.04.17 - 21:58#73Комментарий удален модератором.
112 Отправлено: 02.04.17 - 22:04#75Немцы недавно уехали..Чо спрашиваю вообще тут делаете, че не в Германии, они а там типа плохо сейчас, хотя все ихние уже там..Строители..Вот не ожидал..Думал что это русские, про пасху спросил, спрашиваю вроде 16го, они сразу открестились, мы не христиане и русских праздников не знаем..
111:
А я же стер все, попросил историю стереть,
А я же стер все, попросил историю стереть,
а это что
2017
112 Отправлено: 02.04.17 - 21:58#73Комментарий удален модератором.
112 Отправлено: 02.04.17 - 22:04#75Немцы недавно уехали..Чо спрашиваю вообще тут делаете, че не в Германии, они а там типа плохо сейчас, хотя все ихние уже там..Строители..Вот не ожидал..Думал что это русские, про пасху спросил, спрашиваю вроде 16го, они сразу открестились, мы не христиане и русских праздников не знаем..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:06
Цитата:
дурака включил.
не красит.
хочешь вторым номером быть?
один тут на ставке уже работает
[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 20:13]
111:
Ну вот же алех.. Алеха же по русски?
Ну вот же алех.. Алеха же по русски?
дурака включил.
не красит.
хочешь вторым номером быть?
один тут на ставке уже работает
[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 20:13]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:13
Цитата:
Не знаю, из твоих архивов наверно.
Знаю что я попросил Колоколову стереть все, всех 111 и 112е.
111как то остался, под новым ником 211 не смог зарегиниться, пришлось жить с этим..
alex_60:
это что 2017 112 Отправлено
это что 2017 112 Отправлено
Не знаю, из твоих архивов наверно.
Знаю что я попросил Колоколову стереть все, всех 111 и 112е.
111как то остался, под новым ником 211 не смог зарегиниться, пришлось жить с этим..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:14
Цитата:
Ну у тебя написано алех..
Хорошо, не алеха, алех..
alex_60:
дурака включил.
дурака включил.
Ну у тебя написано алех..
Хорошо, не алеха, алех..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:17
Ладно, мне в Костанай надо.
До завтра, ставший мне вторым домом за 20 лет, Рудный...
[Исправлено: 111, 20.09.2021 - 20:18]
До завтра, ставший мне вторым домом за 20 лет, Рудный...
[Исправлено: 111, 20.09.2021 - 20:18]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:20
Цитата:
alex.
режим дурака выключи,
некрасиво себя ведешь.
не пацанчик вроде.
хотя по поведению он.
111:
Хорошо, не алеха, алех..
Хорошо, не алеха, алех..
alex.
режим дурака выключи,
некрасиво себя ведешь.
не пацанчик вроде.
хотя по поведению он.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Iney, Гога
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать