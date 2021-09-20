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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 572 из 573«1...570571572573»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:33
#8566
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Цитата:
maxsaf:
. А мое сообщение про +30 вы как могли пропустить?

А там же ты не ко мне вроде как обращался, к алёхе вроде..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:34
#8567
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Цитата:
alex_60:
во флуде есть, часть третья.

А я же стер все, попросил историю стереть, как оно там осталось..
Новая жизнь, новые старые фото..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:36
#8568
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Цитата:
111:
про дом Яушевых написали, который мне почти родно


что то ты путаешь,
особняк Яушевых, пассаж, они там и жили, и торговали.
а на Джамбула у них склады были.
и подсобное хозяйство.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:39
#8569
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Цитата:
111:
алёхе


ты теперь алеха?
веру сменил.
ну да, сын то белобрысый. в мать.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3675
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:49
#8570
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Цитата:
111:
Джамбула на 5е апреля и

--- Джамбула ,1 жили Шубины.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:49
#8571
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Цитата:
alex_60:
то ты путаешь, особняк Яушевых, пассаж, они там и жили, и торговали. а на Джамбула у них склады были.

Ну..
Наверно такие хорошие склады..
Мы там в подвале думали что за печь стоит, из камня вся.
Как печь.
Ломали ее ломами и кувалдами, нашли кое что, фарфор, копейки, клада не было..
Она всю жизнь там стояла и зачем...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:50
#8572
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Цитата:
Гога:
Джамбула ,1 жили Шубины.

Другая сторона.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:53
#8573
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Цитата:
Гога:
Джамбула ,1

Джамбула 1 или 3, розовый дом такой, там бабку убили, фамилию не знаю, в 90х, ее пытали несколько дней там.
Оядом на Фролова татарина пытали, у него в сарае гнилых советских денег сотнями тысяч было в земле..
90е подкосили стариков..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 19:54
#8574
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Цитата:
alex_60:

Ну вот же алех..
Алеха же по русски?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:04
#8575
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Цитата:
111:
А я же стер все, попросил историю стереть,

а это что
2017
112 Отправлено: 02.04.17 - 21:58#73Комментарий удален модератором.


112 Отправлено: 02.04.17 - 22:04#75Немцы недавно уехали..Чо спрашиваю вообще тут делаете, че не в Германии, они а там типа плохо сейчас, хотя все ихние уже там..Строители..Вот не ожидал..Думал что это русские, про пасху спросил, спрашиваю вроде 16го, они сразу открестились, мы не христиане и русских праздников не знаем..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:06
#8576
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Цитата:
111:
Ну вот же алех.. Алеха же по русски?


дурака включил.
не красит.
хочешь вторым номером быть?
один тут на ставке уже работает

[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 20:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:13
#8577
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Цитата:
alex_60:
это что 2017 112 Отправлено

Не знаю, из твоих архивов наверно.
Знаю что я попросил Колоколову стереть все, всех 111 и 112е.
111как то остался, под новым ником 211 не смог зарегиниться, пришлось жить с этим..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:14
#8578
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Цитата:
alex_60:
дурака включил.

Ну у тебя написано алех..
Хорошо, не алеха, алех..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:17
#8579
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Ладно, мне в Костанай надо.
До завтра, ставший мне вторым домом за 20 лет, Рудный...



[Исправлено: 111, 20.09.2021 - 20:18]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 20:20
#8580
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Цитата:
111:
Хорошо, не алеха, алех..


alex.
режим дурака выключи,
некрасиво себя ведешь.
не пацанчик вроде.
хотя по поведению он.
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