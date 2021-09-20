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≡ Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42416
Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей
Отправлено: 20.09.21 - 19:25
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"Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
429
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 20.09.21 - 19:25
#1
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По моему коронавирус влияет на психику людей.В Перми шестеро молодых людей ни за что ни про что были расстреляны ...теперь вот
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4842
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 20.09.21 - 19:50
#2
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Что ни новость, то с убийством. Мне кажется довели мужика, наверное пришли выселять раз судебные исполнители вмешались. Довели до отчаяния раз решился на такое
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9987
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 20.09.21 - 19:58
#3
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Кучно маньяки пошли аккурат в один день
В психологии не зря есть рассуждение об осеннем обострении,только вот обычно к октябрю начинаются заскоки но видать в этом году осень раньше ударила по мозгам
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2144
Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей
Отправлено: 20.09.21 - 20:06
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Мне кажется довели мужика, наверное пришли выселять раз судебные исполнители вмешались. Довели до отчаяния раз решился на такое

По границе микрорайона Акбулак ведется строительство реконструируемой ул. Саина со строительством развязок, улица будет проходит по границам жилых строений.
Наверное выселяли в связи с отводом земли и сносом частного сектора под нужды реконструкции, вот и ...

Вот на фото сверху по центру пунктиром - новое местоположение улицы Саина,
с низу правее - развязка куда улица придет, видно улица идет по частному сектору:


[Исправлено: Нурбанчик, 20.09.2021 - 20:10]
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
168
Re: Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и...
Отправлено: 20.09.21 - 20:17
#5
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Довели мужика,вот и результат.
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