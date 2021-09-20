Отправлено: - 19:49

alex_60:

то ты путаешь, особняк Яушевых, пассаж, они там и жили, и торговали. а на Джамбула у них склады были.

Цитата:Ну..Наверно такие хорошие склады..Мы там в подвале думали что за печь стоит, из камня вся.Как печь.Ломали ее ломами и кувалдами, нашли кое что, фарфор, копейки, клада не было..Она всю жизнь там стояла и зачем...