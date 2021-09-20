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«Взял на встречу кухонный нож» - По делу об убийстве возле аптеки в центре Костаная прошли предварительные слушания
«Взял на встречу кухонный нож» - По делу об убийстве возле аптеки в центре Костаная прошли предварительные слушания
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