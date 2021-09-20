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≡ «Взял на встречу кухонный нож» - По делу об убийстве возле аптеки в центре Костаная прошли предварительные слушания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42415
«Взял на встречу кухонный нож» - По делу об убийстве возле аптеки в центре Костаная прошли предварительные слушания
Отправлено: 20.09.21 - 12:34
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Убийство произошло 16 июня 2021 года, около 19.00, рядом с аптекой № 100 и почти напротив здания департамента полиции. Мужчина зарезал молодую женщину на глазах прохожих, которые успели сделать фото и видео происшествия.
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1485
Re: «Взял на встречу кухонный нож» - По делу об убийстве возле...
Отправлено: 20.09.21 - 12:34
#1
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Цитата:
между подсудимой и потерпевшей вновь возникла крупная ссора, - зачитал обвинительное заключение прокурор Абзал ТАШМАГАМБЕТОВ. - Тогда у подсудимого возник умысел на убийство бывшей жены на почве ревности. С собой у него оказался кухонный нож, который он взял заранее на встречу

Источник:

Он на встречу шёл уже с умыслом, раз взял с собой нож... Т.е. убийство в принципе было уже запланированным, а не возникла мысль в момент очередной ссоры...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2578
Re: «Взял на встречу кухонный нож» - По делу об убийстве возле...
Отправлено: 20.09.21 - 12:55
#2
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-" Она бежала, просила о помощи, а он ее тыкал ножом, - сообщают читатели."

Главное люди успели сделать фото и видео и разослать таким же людям..
А это самое главное..
Селфи на фоне бегущей с криками женщины и бегущего за ней с ножом мужика, это же так круто..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13306
«Взял на встречу кухонный нож» - По делу об убийстве возле аптеки в центре Костаная прошли предварительные слушания
Отправлено: 20.09.21 - 13:03
#3
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Цитата:
111:
Главное люди успели сделать фото и видео и разослать таким же людям.. А это самое главное.. Селфи на фоне бегущей с криками женщины и бегущего за ней с ножом мужика, это же так круто..


ты выразил мнение..
для тебя это круто..
мрак.
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Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
74
Re: «Взял на встречу кухонный нож» - По делу об убийстве возле...
Отправлено: 20.09.21 - 18:41
#4
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Цитата:

Погибшая, Дарина Ахмадиева -

А ее точно звали Дарина. Просто в других СМИ писали что она Зарина.
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