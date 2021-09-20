Re: «Взял на встречу кухонный нож» - По делу об убийстве возле...

Отправлено: - 12:55

-" Она бежала, просила о помощи, а он ее тыкал ножом, - сообщают читатели."



Главное люди успели сделать фото и видео и разослать таким же людям..

А это самое главное..

Селфи на фоне бегущей с криками женщины и бегущего за ней с ножом мужика, это же так круто..