Отправлено: - 17:33

Гога:

Это ты уже сам ищи и хохочи

serg kost:

Речь шла про Памятный Крест во всех случаях

serg kost:

Слово "ротация" слышал? Перебросили на охрану объектов.

serg kost:

Твою земельку захапали? Или набросил, а теперь выкручиваешься?

serg kost:

А вследствие этого с должности сняли почему-то американских генералов. Это выходит, что они операцию проиграли?

serg kost:

То есть Россия присоединила Крым, и сразу стала фашистским государством?! Офигенная логика!

Цитата:Нашел похохоталсяГоворят Путин настолько занятой что не следит за датой на часах (это ГБист то)А вот про то что ссылка по которой Путин прошел выдает что такой страницы не существует и при голосовании Путин не смотря в монитор нажал зачем-то две клавишы на клавиатуре (пароль и логин?) про это молчат упорно))Цитата:Аэропорт переименовали?Цитата:Спецназ ГРУ перебросили на охрану объектов перед захватом полуостроваСлушай чепуха ну даже гебельс врал не так нагло) Цитата:Тоесть когда Гитлер напал на Польшу всем надо было сидеть и помалкивать? Не нашу же земельку захапал? Так?))Цитата:За халатностьАмерика это жандарм мираИ раз генералы прошляпил агрессию под носом значит проявили халатность Цитата:Нет она уже была фашистским государством но ещё относительно не агрессивными (хотя Чечня,Грузия,ПНР уже было предтечей)Но напав на соседа открыто, аннексировав территорию, Россия расписалась в своем фашизме и злодеянииВесь мир понимает что Россия проявила агрессию и только россияне чешут репу,слушают соловья и думают а чо такова? Ну напали,ну отобрали,мы могим потомучто!!! Мы сильные!Немцы в 1939 также кричалиТолько Похмелье от эйфории было потом тяжёлым