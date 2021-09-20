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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 571 из 571«1...569570571
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2535
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 16:33
#8551
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Цитата:
serg kost:
То есть Россия присоединила Крым, и сразу стала фашистским государством?!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 17:19
#8552
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Цитата:
alex_60:
Сегодня День Работников леса.

Прекраснейший праздник!
Сегодня буду вынужден отпраздновать белым сухим вином, запеченным омаром в духовке и немного фуа-гра..
Ужин будет отменным и все будут довольны думаю результатом..
А как вы будете праздновать?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9986
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 17:33
#8553
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Цитата:
Гога:
Это ты уже сам ищи и хохочи

Нашел похохотался
Говорят Путин настолько занятой что не следит за датой на часах (это ГБист то)
А вот про то что ссылка по которой Путин прошел выдает что такой страницы не существует и при голосовании Путин не смотря в монитор нажал зачем-то две клавишы на клавиатуре (пароль и логин?) про это молчат упорно))
Цитата:
serg kost:
Речь шла про Памятный Крест во всех случаях

Аэропорт переименовали?Цитата:
serg kost:
Слово "ротация" слышал? Перебросили на охрану объектов.

Спецназ ГРУ перебросили на охрану объектов перед захватом полуострова
Слушай чепуха ну даже гебельс врал не так нагло) Цитата:
serg kost:
Твою земельку захапали? Или набросил, а теперь выкручиваешься?

Тоесть когда Гитлер напал на Польшу всем надо было сидеть и помалкивать? Не нашу же земельку захапал? Так?))Цитата:
serg kost:
А вследствие этого с должности сняли почему-то американских генералов. Это выходит, что они операцию проиграли?

За халатность
Америка это жандарм мира
И раз генералы прошляпил агрессию под носом значит проявили халатность Цитата:
serg kost:
То есть Россия присоединила Крым, и сразу стала фашистским государством?! Офигенная логика!

Нет она уже была фашистским государством но ещё относительно не агрессивными (хотя Чечня,Грузия,ПНР уже было предтечей)
Но напав на соседа открыто, аннексировав территорию, Россия расписалась в своем фашизме и злодеянии
Весь мир понимает что Россия проявила агрессию и только россияне чешут репу,слушают соловья и думают а чо такова? Ну напали,ну отобрали,мы могим потомучто!!! Мы сильные!
Немцы в 1939 также кричали
Только Похмелье от эйфории было потом тяжёлым
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3673
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 18:17
#8554
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Цитата:
abaika95:

---Нашел похохотался--- Ну как ты так , ведь он же уже почти бог тут , и непогрешим просто :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 18:18
#8555
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О, про дом Яушевых написали, который мне почти родной, там лет 15 прожил..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 18:21
#8556
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Сам дом не покажу пока, но два гаража с Рудного я туда привез..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 18:29
#8557
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Вообще там стены в том дому почти метровые.
Так казалось тогда, мощные бревна просто может дело в кирпичной плюс обшивке, снутри тоже обшито.
Фундамент из какого то огромного камня, татары умели строить..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 18:43
#8558
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Цитата:
111:
там лет 15 прожил..


старожилы форума помнят.
тебя в семью взяли
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 18:49
#8559
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Цитата:
abaika95:

Ну слава Аллаху!
Про памятный крест наконец ты заткнешься!
"Прочитать" готовый текст о том, что ССО перебросили "под видом охраны объектов" у тебя выходит тоже чисто бо геббельски, с попыткой перевести разговор в демагогию.
Цитата:
Тоесть когда Гитлер напал на Польшу всем надо было сидеть и помалкивать?

Нет. Нужно было занять половину Польши, чтобы отодвинуть войну дальше от своих границ!
Цитата:
Америка это жандарм мира

Это кто так решил? Украина?
Цитата:
Нет она уже была фашистским государством

Снова демагогией занимаешься.
Хоть бы про фашизм почитал, что-ли...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3673
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 18:50
#8560
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Цитата:
111:

---О, про дом Яушевых---Это где точно??
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8074
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 18:50
#8561
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Цитата:
111:
Сам дом не покажу пока, но два гаража с Рудного я туда привез

Знакомый домик,вот зимний вариант
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