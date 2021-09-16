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Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42414
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 14:46
«НГ» продолжает публикацию наиболее знаковых фактов и фотографий из истории областного центра. В этом номере - о событиях первого мирного десятилетия.
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Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 19.09.21 - 19:04
Цитата:
А я помню, что на этом перекрестке, на месте нынешнего рынка Дастархан был 2-х этажный деревянный дом, в котором располагался Горпищеторг. Мама в нем работала. Помню поднимались на 2-ой этаж по тёмной деревянной лестнице. Когда к ней на работу приезжали, часто ловили удачу, вытаскивая Спринт в киоске Спортлото у соседнего магазина. Один раз выиграл даже 10 рублей и мне купили новые сандалии в обувном тут же.
Серый волк:
а главпочтамт находился на углу Повстанческой и Павлова,
а главпочтамт находился на углу Повстанческой и Павлова,
А я помню, что на этом перекрестке, на месте нынешнего рынка Дастархан был 2-х этажный деревянный дом, в котором располагался Горпищеторг. Мама в нем работала. Помню поднимались на 2-ой этаж по тёмной деревянной лестнице. Когда к ней на работу приезжали, часто ловили удачу, вытаскивая Спринт в киоске Спортлото у соседнего магазина. Один раз выиграл даже 10 рублей и мне купили новые сандалии в обувном тут же.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 159
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 19.09.21 - 19:06
Цитата:
Я в это время видео для школы снимал.
Цитата:
Естественно, в Москве дети в целом умнее. Но абайки могут считать по другому. И при этом всегда кивать на "плохую Россию".
Цитата:
Пруф про Гашека? Это было бы слишком большим унижением для твоего интеллекта. Хотя даже вопрос о пруфе это уже что-то с чем-то. Найдешь в первой же ссылке.
Цитата:
Это ты писал, что Гашека тут не было.
А я не утверждал, что Маяковский сюда приезжал.
[Исправлено: serg kost, 19.09.2021 - 19:08]
abaika95:
Этим старшеклассником ты был?)
Этим старшеклассником ты был?)
Я в это время видео для школы снимал.
Цитата:
abaika95:
Опрос молодежи был в Москве ннадо обязательно сказать что у нас ещё тупее))
Опрос молодежи был в Москве ннадо обязательно сказать что у нас ещё тупее))
Естественно, в Москве дети в целом умнее. Но абайки могут считать по другому. И при этом всегда кивать на "плохую Россию".
Цитата:
А пруф можно?
Пруф про Гашека? Это было бы слишком большим унижением для твоего интеллекта. Хотя даже вопрос о пруфе это уже что-то с чем-то. Найдешь в первой же ссылке.
Цитата:
И сразу вопрос Маяковский тоже тут был?
Это ты писал, что Гашека тут не было.
А я не утверждал, что Маяковский сюда приезжал.
[Исправлено: serg kost, 19.09.2021 - 19:08]
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 19.09.21 - 19:10
Цитата:
https://d.radikal.ru/d22/2109/4c/12e09e91ec1f.jpg
А рожден здесь, поэтому в курсе)
Цитата:
А я помню на 23-ом много маршрутных РАФиков... ну это уже в 90-ые.
Серый волк:
От ЖД к автовокзалу, приезжие не знают где он был.
От ЖД к автовокзалу, приезжие не знают где он был.
https://d.radikal.ru/d22/2109/4c/12e09e91ec1f.jpg
А рожден здесь, поэтому в курсе)
Цитата:
Серый волк:На двадцатьтрёхане и ходили Икарусы двухвагонки.
А я помню на 23-ом много маршрутных РАФиков... ну это уже в 90-ые.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9983
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 19.09.21 - 19:39
Цитата:
И прям все завалили?)Цитата:
Пруф сюда))или это сугубо твое мнение?Цитата:
Ну твой интеллект уже ничего унизить не может
Пруф есть или опять будешь как с тем ГРУ и хохлами на Ютюбе вилять и всервоно в лужу мордой упадешь?)Цитата:
Ты пока не доказал что он тут был
Значит опять чепуху несешь
serg kost:
Я в это время видео для школы снимал.
Я в это время видео для школы снимал.
И прям все завалили?)Цитата:
serg kost:
Естественно, в Москве дети в целом умнее.
Естественно, в Москве дети в целом умнее.
Пруф сюда))или это сугубо твое мнение?Цитата:
serg kost:
Пруф про Гашека? Это было бы слишком большим унижением для твоего интеллекта
Пруф про Гашека? Это было бы слишком большим унижением для твоего интеллекта
Ну твой интеллект уже ничего унизить не может
Пруф есть или опять будешь как с тем ГРУ и хохлами на Ютюбе вилять и всервоно в лужу мордой упадешь?)Цитата:
serg kost:
Это ты писал, что Гашека тут не было.
Это ты писал, что Гашека тут не было.
Ты пока не доказал что он тут был
Значит опять чепуху несешь
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13305
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 19.09.21 - 20:17
ждем новых публикаций о славном городе Кустанае, из которого каждый день летали
сотни самолетов в разные города СССР,
ездила куча поездов по всем направлениям
СССР.
сотни самолетов в разные города СССР,
ездила куча поездов по всем направлениям
СССР.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 159
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 19.09.21 - 20:28
Цитата:
Цитата:
Ты хоть раз участвовал в школьной олимпиаде? Похоже, что нет.
Капитан команды отвечала на серию вопросов
Цитата:
Я не обязан тебе что-то доказывать.
Тыкаю тебя мордой в твоё враньё, чтобы другим голову не морочил, и мне этого достаточно.
[Исправлено: serg kost, 19.09.2021 - 20:29]
abaika95:
Цитата:
И прям все завалили?
Ты хоть раз участвовал в школьной олимпиаде? Похоже, что нет.
Капитан команды отвечала на серию вопросов
Цитата:
Ты пока не доказал что он тут был
Я не обязан тебе что-то доказывать.
Тыкаю тебя мордой в твоё враньё, чтобы другим голову не морочил, и мне этого достаточно.
[Исправлено: serg kost, 19.09.2021 - 20:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11655
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 13:45
Цитата:
Это здание было на углу Гоголя и Повстанческой, а не Павлова и Повстанческой.
Главпочтамт (хотя скорее технический цех почты, где сортировалась и грузилась корреспонденция) находился на том месте где сейчас частично склад-пристройка магазина Океан, и выходящая торцом на Павлова пятиэтажка рядом со складом Океана.
Официально главная почта уже давно была на Ленина в здании Переговорного.
На Павлова день и ночь ездили почтовые грузовики с грузом. В СССР почты было очень много. Ходили даже специальные почтово-багажные поезда, например 910 почтовый шел через нас и возил исключительно почту и посылки. Почту возили самолёты.
Самолётов и поездов было много и почта работала круглосуточно.
Ночной грузовик с надписью Почта был обычным явлением в то время. Наверное жители Павлова вздохнули с облегчением, когда построили новый Главпочтамт.
Здание Горпищеторга на Гоголя.
Очень старое здание в городе, которое было безусловно ценнее безумной, безвкусной архитектуры того жуткого рынка, который туда влепили дикари у власти. Когда ломали этот дом, и он был практически целым, только со сломанными дверями, мы пошли туда и находили множество артефактов пребывания Горпищеторга. Кубометры амбарных книг, центнеры отпечатанных в типографии ценников для продуктов, печатные машинки, старая неценная советская мебель 60,70-х годов, заваленная огромным количеством папок с бумагами. В общем артефакт плановой экономики! Нужно было снимать, хоть на ЧБ плёнку! Сейчас было бы крайне интересно.
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 10:52]
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 10:58]
yudjin: А я помню, что на этом перекрестке, на месте нынешнего рынка Дастархан был 2-х этажный деревянный дом, в котором располагался Горпищеторг. Мама в нем работала. Помню поднимались на 2-ой этаж по тёмной деревянной лестнице. Когда к ней на р...
Это здание было на углу Гоголя и Повстанческой, а не Павлова и Повстанческой.
Главпочтамт (хотя скорее технический цех почты, где сортировалась и грузилась корреспонденция) находился на том месте где сейчас частично склад-пристройка магазина Океан, и выходящая торцом на Павлова пятиэтажка рядом со складом Океана.
Официально главная почта уже давно была на Ленина в здании Переговорного.
На Павлова день и ночь ездили почтовые грузовики с грузом. В СССР почты было очень много. Ходили даже специальные почтово-багажные поезда, например 910 почтовый шел через нас и возил исключительно почту и посылки. Почту возили самолёты.
Самолётов и поездов было много и почта работала круглосуточно.
Ночной грузовик с надписью Почта был обычным явлением в то время. Наверное жители Павлова вздохнули с облегчением, когда построили новый Главпочтамт.
Здание Горпищеторга на Гоголя.
Очень старое здание в городе, которое было безусловно ценнее безумной, безвкусной архитектуры того жуткого рынка, который туда влепили дикари у власти. Когда ломали этот дом, и он был практически целым, только со сломанными дверями, мы пошли туда и находили множество артефактов пребывания Горпищеторга. Кубометры амбарных книг, центнеры отпечатанных в типографии ценников для продуктов, печатные машинки, старая неценная советская мебель 60,70-х годов, заваленная огромным количеством папок с бумагами. В общем артефакт плановой экономики! Нужно было снимать, хоть на ЧБ плёнку! Сейчас было бы крайне интересно.
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 10:52]
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 10:58]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11655
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 13:49
Юджин! Ты зачем талибам в чалмах подсказал что автовокзал был в другом месте?
Они то этого знать не могли.
Пусть бы писали письма до востребования и слали авиапочтой!
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 11:05]
Они то этого знать не могли.
Пусть бы писали письма до востребования и слали авиапочтой!
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 11:05]
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 15:12
Цитата:
Точно, перепутал немного. Потом же горпищеторг перевели на Павлова, 50.
Серый волк:
Это здание было на углу Гоголя и Повстанческой,
Это здание было на углу Гоголя и Повстанческой,
Точно, перепутал немного. Потом же горпищеторг перевели на Павлова, 50.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11655
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 16:35
Цитата:
Рядом с пятиэтажкой Дом Обуви на Гоголя, очень близко к ней торчал приметный ярко белый очень узкий двухэтажничек крайне странной архитектуры.
Огромные толстенные стены, крохотные окна и вязь кирпича выдавали в нем явно дореволюционную постройку.
Два этажа, Тороцом на улицу что крайне нехарактерно для домов, которые строились фасадом конечно. А два подъезда представляли собоой пристроенные снаружи деревянные лестничные пролеты.
Батареи в доме были, а вот
Туалетов в доме не было.
В самом центре города, прямо за этим жилым домом стоял деревянный туалет с дыркой на четыре кажется человека.
Такого больше нигде не встречалось.
Но старожилы его просто не замечали.
Он всегда тут был как обычное незаметное явление
И это был не жилой дом изначально!
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 13:38]
yudjin: Точно, перепутал немного. Потом же горпищеторг перевели на Павлова, 50.Могу рассказать историю соседнего, буквально в метрах, удивительного дома на Гоголя.
Рядом с пятиэтажкой Дом Обуви на Гоголя, очень близко к ней торчал приметный ярко белый очень узкий двухэтажничек крайне странной архитектуры.
Огромные толстенные стены, крохотные окна и вязь кирпича выдавали в нем явно дореволюционную постройку.
Два этажа, Тороцом на улицу что крайне нехарактерно для домов, которые строились фасадом конечно. А два подъезда представляли собоой пристроенные снаружи деревянные лестничные пролеты.
Батареи в доме были, а вот
Туалетов в доме не было.
В самом центре города, прямо за этим жилым домом стоял деревянный туалет с дыркой на четыре кажется человека.
Такого больше нигде не встречалось.
Но старожилы его просто не замечали.
Он всегда тут был как обычное незаметное явление
И это был не жилой дом изначально!
[Исправлено: Серый волк, 20.09.2021 - 13:38]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 45
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 20.09.21 - 16:44
Цитата:
Там еще было написано типа - В закромах Родины столько то тонн . да. текст какой там был .кто помнит ?
alex_60:
со стороны реки Тобол, была установлена крупномасштабная архитектурная надпись-стела с пятиметровыми цифрами, подобная этой: «385 тыс. тонн зерна», где число тонн обновлялось каждыйдень
со стороны реки Тобол, была установлена крупномасштабная архитектурная надпись-стела с пятиметровыми цифрами, подобная этой: «385 тыс. тонн зерна», где число тонн обновлялось каждыйдень
Там еще было написано типа - В закромах Родины столько то тонн . да. текст какой там был .кто помнит ?
-
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