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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 570 из 571«1...568569570571»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:19
#8536
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Цитата:
111:
Извольте поинтересоваться, как вам сегодняшнее утро?


Гутен морген хойте.хер
( хорошее утро сегодня,господин хороший).
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:22
#8537
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Цитата:
111:
хоть немного и добродушные..


на вид..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2573
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:23
#8538
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Цитата:
alex_60:
Гутен морген хойте.хер ( хорошее утро сегодня,господин хороший).

Мне тоже понравился сегодняшний день.
И выглянувшее солнце этому благоволит.
Надеюсь и у Господина maxsaf настроение как и погода, благотворно влияет на его работоспособность и веселье и он пожелает обсудить тему вместе с нами..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:26
#8539
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Цитата:
111:
Мне тоже понравился сегодняшний день. И выглянувшее солнце этому благоволит.


видишь,не все потеряно с тобой.
есть зачатки культуры в диалоге.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2573
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:28
#8540
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Цитата:
alex_60:
на вид

Я бы не стал говорить над ними так открыто, например мужчина с города Тобыл, который содержит свое дело по продаже продуктов питания, может неправильно сделать какие то выводы и принять определенные защитные меры вплоть до какого то фундаментального рыка на нашем ярком форуме..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2573
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:29
#8541
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Цитата:
alex_60:
видишь,не все потеряно с тобой. есть зачатки культуры в диалоге.

Определенно.
И это мне приносит радость и уважение к вам..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:33
#8542
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Цитата:
111:
И это мне приносит радость и уважение к вам..


главное что бы вы эту вашу радость и уважение
несли в массы, и будет вам почет и уважение.
здесь и потом там.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2573
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:36
#8543
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Цитата:
alex_60:
главное что бы вы эту вашу радость и уважение несли в массы, и будет вам почет и

Я как ваш покорный слуга, благодарю за столь лестное предложение, сделанное вами и постараюсь принять это к сведению..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:39
#8544
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Цитата:
111:
постараюсь принять это к сведению..


ну вот и прекрасно.
засим откланиваюсь, меня ждет променаж.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2573
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:41
#8545
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Цитата:
alex_60:
засим откланиваюсь, меня

Прошу так же изволить.
Мы с семьей сейчас будем откушивать китайский чай, купленный нашим знакомым в окресностях Шанхая.
Как нибудь намедни приглашу вас в гости.
Приятный вкус..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9983
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:44
#8546
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Цитата:
serg kost:
Не дали поставить, но крест стоит. Понятно.

Крест или памятник?
Раз не понимаешь Буду до последнего издеваться Цитата:
serg kost:
Поэтому я дал поручения и указания Министерству обороны, чего скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения Главного разведуправления и силы морской пехоты, десантников",

Ну наконец-то дошло до дяди Пети...
Перебросили перед аннексией и базировались постояно чушь разницу?Цитата:
serg kost:
Разведка США «проспала» масштабную высадку

Вот уже даже высадку
Все логично
Не охрана баз черноморского флота
А пришлые окупанты высадились на полуостров и провели операцию по захвату
Потом провели быстро референдум на коленке который мир не признал и вуаля имеем в 21 веке фашистское государство,дожили Цитата:
Гога:
А разве тебе Песков не объяснил внятно ?

Ой ой
Давай бомби че там усики Пескова вещают?))
Поржу Цитата:
111:
Вы интеллектуалы все обзываетесь как пьяная Катька с помойки , попутно жалуясь администрации

Почему пьяная Катька? Как-то оскорбительно для всех Кать
Они просто как пьяные Шурка да Сашка с помойки вылезли,мимо проходящий я и выбрасывающий мусор назвал их бомжами и они оскорбившись бегут сразу писать кляузы и доносы что на форуме процветает русофобия))
Тоесть по из логике называть хама и обрыгана-хамом и обрыганом является русофобией)) малый народ какой-то
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 14:02
#8547
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Сегодня День Работников леса.
праздник из СССР.
сейчас празднуется в этот день в России, Украине, Беларуси и Киргизии.
в Казахстане почему то 18 октября.
независимость наверное от чего то.
или с лесами что не так стало.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 14:03]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 14:05
#8548
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ассенизатор еще кучу мусора с интернет помоек приволок.
трудяга.
весь в работе день и ночь.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3671
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 14:11
#8549
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Цитата:
abaika95:

-----Давай бомби че там усики Пескова---- Это ты уже сам ищи и хохочи :lol: :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 14:37
#8550
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Цитата:
abaika95:
Цитата:
Крест или памятник? Раз не понимаешь Буду до последнего издеваться

Похоже, ты над здравым смыслом издеваешься. :-) Просишь пруфы, а сам их не читаешь. Как и в своих помойных новостях читаешь только заголовки. Речь шла про Памятный Крест во всех случаях. Цитата:
Перебросили перед аннексией и базировались постояно [i]чушь[/i] разницу?

У тебя через слово [i]чушь[/i]. Сразу видно белобилетника. Базируешься ты в своём бункере. А в армии служат там, где прикажут. И мало кто остаётся долго на одном месте. Слово "ротация" слышал? Перебросили на охрану объектов. Договор не нарушен. Какие претензии? Твою земельку захапали? Или набросил, а теперь выкручиваешься?
Цитата:
пришлые окупанты высадились на полуостров и провели операцию по захвату Потом провели быстро референдум на коленке который мир не признал

А вследствие этого с должности сняли почему-то американских генералов. Это выходит, что они операцию проиграли? А сколько за Крым сняли с должности украинских генералов? Хотя бы парочку? Или это не они Крым проморгали?
Цитата:
и вуаля имеем в 21 веке фашистское государство

То есть Россия присоединила Крым, и сразу стала фашистским государством?! Офигенная логика!

[Исправлено: serg kost, 20.09.2021 - 14:38]
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