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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:19
Цитата:
Гутен морген хойте.хер
( хорошее утро сегодня,господин хороший).
111:
Извольте поинтересоваться, как вам сегодняшнее утро?
Извольте поинтересоваться, как вам сегодняшнее утро?
Гутен морген хойте.хер
( хорошее утро сегодня,господин хороший).
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:22
Цитата:
на вид..
111:
хоть немного и добродушные..
хоть немного и добродушные..
на вид..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:23
Цитата:
Мне тоже понравился сегодняшний день.
И выглянувшее солнце этому благоволит.
Надеюсь и у Господина maxsaf настроение как и погода, благотворно влияет на его работоспособность и веселье и он пожелает обсудить тему вместе с нами..
alex_60:
Гутен морген хойте.хер ( хорошее утро сегодня,господин хороший).
Гутен морген хойте.хер ( хорошее утро сегодня,господин хороший).
Мне тоже понравился сегодняшний день.
И выглянувшее солнце этому благоволит.
Надеюсь и у Господина maxsaf настроение как и погода, благотворно влияет на его работоспособность и веселье и он пожелает обсудить тему вместе с нами..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:26
Цитата:
видишь,не все потеряно с тобой.
есть зачатки культуры в диалоге.
111:
Мне тоже понравился сегодняшний день. И выглянувшее солнце этому благоволит.
Мне тоже понравился сегодняшний день. И выглянувшее солнце этому благоволит.
видишь,не все потеряно с тобой.
есть зачатки культуры в диалоге.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:28
Цитата:
Я бы не стал говорить над ними так открыто, например мужчина с города Тобыл, который содержит свое дело по продаже продуктов питания, может неправильно сделать какие то выводы и принять определенные защитные меры вплоть до какого то фундаментального рыка на нашем ярком форуме..
alex_60:
на вид
на вид
Я бы не стал говорить над ними так открыто, например мужчина с города Тобыл, который содержит свое дело по продаже продуктов питания, может неправильно сделать какие то выводы и принять определенные защитные меры вплоть до какого то фундаментального рыка на нашем ярком форуме..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:29
Цитата:
Определенно.
И это мне приносит радость и уважение к вам..
alex_60:
видишь,не все потеряно с тобой. есть зачатки культуры в диалоге.
видишь,не все потеряно с тобой. есть зачатки культуры в диалоге.
Определенно.
И это мне приносит радость и уважение к вам..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:33
Цитата:
главное что бы вы эту вашу радость и уважение
несли в массы, и будет вам почет и уважение.
здесь и потом там.
111:
И это мне приносит радость и уважение к вам..
И это мне приносит радость и уважение к вам..
главное что бы вы эту вашу радость и уважение
несли в массы, и будет вам почет и уважение.
здесь и потом там.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:36
Цитата:
Я как ваш покорный слуга, благодарю за столь лестное предложение, сделанное вами и постараюсь принять это к сведению..
alex_60:
главное что бы вы эту вашу радость и уважение несли в массы, и будет вам почет и
главное что бы вы эту вашу радость и уважение несли в массы, и будет вам почет и
Я как ваш покорный слуга, благодарю за столь лестное предложение, сделанное вами и постараюсь принять это к сведению..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:39
Цитата:
ну вот и прекрасно.
засим откланиваюсь, меня ждет променаж.
111:
постараюсь принять это к сведению..
постараюсь принять это к сведению..
ну вот и прекрасно.
засим откланиваюсь, меня ждет променаж.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:41
Цитата:
Прошу так же изволить.
Мы с семьей сейчас будем откушивать китайский чай, купленный нашим знакомым в окресностях Шанхая.
Как нибудь намедни приглашу вас в гости.
Приятный вкус..
alex_60:
засим откланиваюсь, меня
засим откланиваюсь, меня
Прошу так же изволить.
Мы с семьей сейчас будем откушивать китайский чай, купленный нашим знакомым в окресностях Шанхая.
Как нибудь намедни приглашу вас в гости.
Приятный вкус..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9983
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 13:44
Цитата:
Крест или памятник?
Раз не понимаешь Буду до последнего издеваться Цитата:
Ну наконец-то дошло до дяди Пети...
Перебросили перед аннексией и базировались постояно чушь разницу?Цитата:
Вот уже даже высадку
Все логично
Не охрана баз черноморского флота
А пришлые окупанты высадились на полуостров и провели операцию по захвату
Потом провели быстро референдум на коленке который мир не признал и вуаля имеем в 21 веке фашистское государство,дожили Цитата:
Ой ой
Давай бомби че там усики Пескова вещают?))
Поржу Цитата:
Почему пьяная Катька? Как-то оскорбительно для всех Кать
Они просто как пьяные Шурка да Сашка с помойки вылезли,мимо проходящий я и выбрасывающий мусор назвал их бомжами и они оскорбившись бегут сразу писать кляузы и доносы что на форуме процветает русофобия))
Тоесть по из логике называть хама и обрыгана-хамом и обрыганом является русофобией)) малый народ какой-то
serg kost:
Не дали поставить, но крест стоит. Понятно.
Не дали поставить, но крест стоит. Понятно.
Крест или памятник?
Раз не понимаешь Буду до последнего издеваться Цитата:
serg kost:
Поэтому я дал поручения и указания Министерству обороны, чего скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения Главного разведуправления и силы морской пехоты, десантников",
Поэтому я дал поручения и указания Министерству обороны, чего скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения Главного разведуправления и силы морской пехоты, десантников",
Ну наконец-то дошло до дяди Пети...
Перебросили перед аннексией и базировались постояно чушь разницу?Цитата:
serg kost:
Разведка США «проспала» масштабную высадку
Разведка США «проспала» масштабную высадку
Вот уже даже высадку
Все логично
Не охрана баз черноморского флота
А пришлые окупанты высадились на полуостров и провели операцию по захвату
Потом провели быстро референдум на коленке который мир не признал и вуаля имеем в 21 веке фашистское государство,дожили Цитата:
Гога:
А разве тебе Песков не объяснил внятно ?
А разве тебе Песков не объяснил внятно ?
Ой ой
Давай бомби че там усики Пескова вещают?))
Поржу Цитата:
111:
Вы интеллектуалы все обзываетесь как пьяная Катька с помойки , попутно жалуясь администрации
Вы интеллектуалы все обзываетесь как пьяная Катька с помойки , попутно жалуясь администрации
Почему пьяная Катька? Как-то оскорбительно для всех Кать
Они просто как пьяные Шурка да Сашка с помойки вылезли,мимо проходящий я и выбрасывающий мусор назвал их бомжами и они оскорбившись бегут сразу писать кляузы и доносы что на форуме процветает русофобия))
Тоесть по из логике называть хама и обрыгана-хамом и обрыганом является русофобией)) малый народ какой-то
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 14:02
Сегодня День Работников леса.
праздник из СССР.
сейчас празднуется в этот день в России, Украине, Беларуси и Киргизии.
в Казахстане почему то 18 октября.
независимость наверное от чего то.
или с лесами что не так стало.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 14:03]
праздник из СССР.
сейчас празднуется в этот день в России, Украине, Беларуси и Киргизии.
в Казахстане почему то 18 октября.
независимость наверное от чего то.
или с лесами что не так стало.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 14:03]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 14:05
ассенизатор еще кучу мусора с интернет помоек приволок.
трудяга.
весь в работе день и ночь.
трудяга.
весь в работе день и ночь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3671
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 14:11
Цитата:
-----Давай бомби че там усики Пескова---- Это ты уже сам ищи и хохочи
abaika95:
-----Давай бомби че там усики Пескова---- Это ты уже сам ищи и хохочи
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 14:37
Цитата:
Похоже, ты над здравым смыслом издеваешься. Просишь пруфы, а сам их не читаешь. Как и в своих помойных новостях читаешь только заголовки. Речь шла про Памятный Крест во всех случаях. Цитата:
У тебя через слово [i]чушь[/i]. Сразу видно белобилетника. Базируешься ты в своём бункере. А в армии служат там, где прикажут. И мало кто остаётся долго на одном месте. Слово "ротация" слышал? Перебросили на охрану объектов. Договор не нарушен. Какие претензии? Твою земельку захапали? Или набросил, а теперь выкручиваешься?
Цитата:
А вследствие этого с должности сняли почему-то американских генералов. Это выходит, что они операцию проиграли? А сколько за Крым сняли с должности украинских генералов? Хотя бы парочку? Или это не они Крым проморгали?
Цитата:
То есть Россия присоединила Крым, и сразу стала фашистским государством?! Офигенная логика!
[Исправлено: serg kost, 20.09.2021 - 14:38]
abaika95:Цитата:
Крест или памятник? Раз не понимаешь Буду до последнего издеваться
Похоже, ты над здравым смыслом издеваешься. Просишь пруфы, а сам их не читаешь. Как и в своих помойных новостях читаешь только заголовки. Речь шла про Памятный Крест во всех случаях. Цитата:
Перебросили перед аннексией и базировались постояно [i]чушь[/i] разницу?
У тебя через слово [i]чушь[/i]. Сразу видно белобилетника. Базируешься ты в своём бункере. А в армии служат там, где прикажут. И мало кто остаётся долго на одном месте. Слово "ротация" слышал? Перебросили на охрану объектов. Договор не нарушен. Какие претензии? Твою земельку захапали? Или набросил, а теперь выкручиваешься?
Цитата:
пришлые окупанты высадились на полуостров и провели операцию по захвату Потом провели быстро референдум на коленке который мир не признал
А вследствие этого с должности сняли почему-то американских генералов. Это выходит, что они операцию проиграли? А сколько за Крым сняли с должности украинских генералов? Хотя бы парочку? Или это не они Крым проморгали?
Цитата:
и вуаля имеем в 21 веке фашистское государство
То есть Россия присоединила Крым, и сразу стала фашистским государством?! Офигенная логика!
[Исправлено: serg kost, 20.09.2021 - 14:38]
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