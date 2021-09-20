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≡ Двое пострадавших от взрыва газовоздушной смеси в частном доме скончались в больнице Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42414
Двое пострадавших от взрыва газовоздушной смеси в частном доме скончались в больнице Костаная
Отправлено: 20.09.21 - 14:14
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Об этом сообщили в пресс-службе областной больницы Костанайской области. Напомним, ЧП произошло 16 сентября в частном доме № 116 на ул. Бородина. От взрыва пострадали три человека.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11655
Re: Двое пострадавших от взрыва газовоздушной смеси в частном...
Отправлено: 20.09.21 - 14:14
#1
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кандидаты DARWIN AWARDS 2021


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2573
Двое пострадавших от взрыва газовоздушной смеси в частном доме скончались в больнице Костаная
Отправлено: 20.09.21 - 16:44
#2
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Цитата:
Серый волк:
кандидаты DARWIN AWARDS 2021

Ну конечно очень смешно, когда погибают твои бывшие земляки..
Даде как то прикольно..
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