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Брат скончавшегося казахстанского штангиста "похоронил" медали и назвал причастных к смерти
Брат скончавшегося казахстанского штангиста "похоронил" медали и назвал причастных к смерти
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42413
Брат скончавшегося казахстанского штангиста "похоронил" медали и назвал причастных к смерти
Отправлено: 20.09.21 - 11:09
Родной брат Альберта Линдера Семен выложил пост в Instagram, где он закопал медали. Также он рассказал, что могло послужить причиной самоубийства.
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Re: Брат скончавшегося казахстанского штангиста...
Отправлено: 20.09.21 - 11:09
Медали ничего не значат? Ну дык это твоя заслуга,ты же тренировался чтобы их получить и если они для тебя ничего не значат,то ты просто перечеркнул свой труд.В чем тут смысл? Выкини машину и деньги которые тебе подогнали за победы на соревнованиях тогда,это будет символичнее а то выкинул железки и думает жест протеста исполнил)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13305
Re: Брат скончавшегося казахстанского штангиста...
Отправлено: 20.09.21 - 11:13
///«Меня зовут Макеев Михаил. Стало быть, после смерти Альберта Линдера я понял одну вещь — что вот эти вот заслуженные медали, которые я все эти годы зарабатывал своими потом и кровью, — они мне больше не нужны. Зная о том, что я тренировался, пахал и выступал на соревнованиях не ради своего народа, а ради прибыли иных людей, они мне больше не нужны», — сказал Макеев, выбросив медали в мусорный бак.///
//Я присоединяюсь к словам Макеева Михаила и к его поступку. Что еще хочу сказать? Хочу сказать подрастающему поколению одно. Как нам однажды говорили наши тренеры: «Незаменимых не бывает. Не вы первые, не вы — последние». Одни приходят, другие уходят. Поэтому, те, кто сейчас занимается спортом и к чему-то стремится, я вам хочу сказать одно — вас когда-нибудь заменят. А эти медали — они мне больше не нужны. Я не вижу смысла, чтобы они висели на моей стене, собирали пыль и напоминали мне о моих, можно сказать, утерянных годах жизни», — высказался Самарханов, также отправив свои награды в мусорный контейнер.///
//Я присоединяюсь к словам Макеева Михаила и к его поступку. Что еще хочу сказать? Хочу сказать подрастающему поколению одно. Как нам однажды говорили наши тренеры: «Незаменимых не бывает. Не вы первые, не вы — последние». Одни приходят, другие уходят. Поэтому, те, кто сейчас занимается спортом и к чему-то стремится, я вам хочу сказать одно — вас когда-нибудь заменят. А эти медали — они мне больше не нужны. Я не вижу смысла, чтобы они висели на моей стене, собирали пыль и напоминали мне о моих, можно сказать, утерянных годах жизни», — высказался Самарханов, также отправив свои награды в мусорный контейнер.///
Re: Брат скончавшегося казахстанского штангиста...
Отправлено: 20.09.21 - 12:31
Цитата:
Ты как всегда с высоты своей крохотной башни судишь. Деньги они заработали ежедневным трудом на тренировках, как и медали. Вот только человек не об этом пишет. Обогатили не столько себя, а толпу из тренерского штаба, да чинуш из спорткомитета. А как только человек выбыл из процесса, причем по спортивной же причине, так всем на него стало наплевать. Человек ушёл, потому что осознал что в нём видели только печатный станок, плюс недотренер вместо поддержки пытался давить на него.
abaika95:
Ты как всегда с высоты своей крохотной башни судишь. Деньги они заработали ежедневным трудом на тренировках, как и медали. Вот только человек не об этом пишет. Обогатили не столько себя, а толпу из тренерского штаба, да чинуш из спорткомитета. А как только человек выбыл из процесса, причем по спортивной же причине, так всем на него стало наплевать. Человек ушёл, потому что осознал что в нём видели только печатный станок, плюс недотренер вместо поддержки пытался давить на него.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2570
Re: Брат скончавшегося казахстанского штангиста...
Отправлено: 20.09.21 - 12:43
Не совсем понял, каким образом кто то виноват, что взрослый человек сделал суицид?
Это ведь мог быть и не тренер, могла быть и супруга, мать наконец и сам брат..
Именно они ведь что то там что то недоглядели, бросили как говорится олин на один с его пооблемами..
Зачем винить то кого то?
Это ведь мог быть и не тренер, могла быть и супруга, мать наконец и сам брат..
Именно они ведь что то там что то недоглядели, бросили как говорится олин на один с его пооблемами..
Зачем винить то кого то?
Re: Брат скончавшегося казахстанского штангиста...
Отправлено: 20.09.21 - 13:37
Цитата:
Ну и выкинул бы деньги как и медали
Заработал же,или медали можно а деньги как-то уже душу греют?
Цитата:
А он маленький спортсменчик думал если может штангу тягать то ему только за это бабки платят? Не спортсмены а прям дети малые)) к примеру за каждым голливудским актером стоит дивизия юристов,продюсеров,агентов которые кормятся с таланта этого актера
Продюсеры вкладывают в него свои деньги как в бизнес проект,юристы и агенты обслуживают получая свою долю
В итоге когда актер теряет свой навык или ленится,его выбрасывают и берутся за новенького так и в большом спорте
Это жизнь так-то а он думал его будут тянуть до конца жизни просто потомучто он когда то там штангу потягал?Цитата:
А тренер не десткий психолог
Он не должен поддерживать он мотивирует
Кто-то жестко кто то ещё жёстче
Erden81:
Деньги они заработали ежедневным трудом на тренировках, как и медали
Деньги они заработали ежедневным трудом на тренировках, как и медали
Ну и выкинул бы деньги как и медали
Заработал же,или медали можно а деньги как-то уже душу греют?
Цитата:
Erden81:
Обогатили не столько себя, а толпу из тренерского штаба, да чинуш из спорткомитета
Обогатили не столько себя, а толпу из тренерского штаба, да чинуш из спорткомитета
А он маленький спортсменчик думал если может штангу тягать то ему только за это бабки платят? Не спортсмены а прям дети малые)) к примеру за каждым голливудским актером стоит дивизия юристов,продюсеров,агентов которые кормятся с таланта этого актера
Продюсеры вкладывают в него свои деньги как в бизнес проект,юристы и агенты обслуживают получая свою долю
В итоге когда актер теряет свой навык или ленится,его выбрасывают и берутся за новенького так и в большом спорте
Это жизнь так-то а он думал его будут тянуть до конца жизни просто потомучто он когда то там штангу потягал?Цитата:
Erden81:
Человек ушёл, потому что осознал что в нём видели только печатный станок, плюс недотренер вместо поддержки пытался давить на него.
Человек ушёл, потому что осознал что в нём видели только печатный станок, плюс недотренер вместо поддержки пытался давить на него.
А тренер не десткий психолог
Он не должен поддерживать он мотивирует
Кто-то жестко кто то ещё жёстче
Re: Брат скончавшегося казахстанского штангиста...
Отправлено: 20.09.21 - 14:00
Цитата:
Это всё общие стандартные фразы. А я говорил применительно к ситуации умершего спортсмена Линдера
abaika95:
Это всё общие стандартные фразы. А я говорил применительно к ситуации умершего спортсмена Линдера
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