Отправлено: - 13:37

Erden81:

Деньги они заработали ежедневным трудом на тренировках, как и медали

Erden81:

Обогатили не столько себя, а толпу из тренерского штаба, да чинуш из спорткомитета

Erden81:

Человек ушёл, потому что осознал что в нём видели только печатный станок, плюс недотренер вместо поддержки пытался давить на него.

Цитата:Ну и выкинул бы деньги как и медалиЗаработал же,или медали можно а деньги как-то уже душу греют?Цитата:А он маленький спортсменчик думал если может штангу тягать то ему только за это бабки платят? Не спортсмены а прям дети малые)) к примеру за каждым голливудским актером стоит дивизия юристов,продюсеров,агентов которые кормятся с таланта этого актераПродюсеры вкладывают в него свои деньги как в бизнес проект,юристы и агенты обслуживают получая свою долюВ итоге когда актер теряет свой навык или ленится,его выбрасывают и берутся за новенького так и в большом спортеЭто жизнь так-то а он думал его будут тянуть до конца жизни просто потомучто он когда то там штангу потягал?Цитата:А тренер не десткий психологОн не должен поддерживать он мотивируетКто-то жестко кто то ещё жёстче