Отправлено: - 13:44

serg kost:

Не дали поставить, но крест стоит. Понятно.

serg kost:

Поэтому я дал поручения и указания Министерству обороны, чего скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения Главного разведуправления и силы морской пехоты, десантников",

serg kost:

Разведка США «проспала» масштабную высадку

Гога:

А разве тебе Песков не объяснил внятно ?

111:

Вы интеллектуалы все обзываетесь как пьяная Катька с помойки , попутно жалуясь администрации

Цитата:Крест или памятник?Раз не понимаешь Буду до последнего издеваться Цитата:Ну наконец-то дошло до дяди Пети...Перебросили перед аннексией и базировались постояно чушь разницу?Цитата:Вот уже даже высадкуВсе логичноНе охрана баз черноморского флотаА пришлые окупанты высадились на полуостров и провели операцию по захватуПотом провели быстро референдум на коленке который мир не признал и вуаля имеем в 21 веке фашистское государство,дожили Цитата:Ой ойДавай бомби че там усики Пескова вещают?))Поржу Цитата:Почему пьяная Катька? Как-то оскорбительно для всех КатьОни просто как пьяные Шурка да Сашка с помойки вылезли,мимо проходящий я и выбрасывающий мусор назвал их бомжами и они оскорбившись бегут сразу писать кляузы и доносы что на форуме процветает русофобия))Тоесть по из логике называть хама и обрыгана-хамом и обрыганом является русофобией)) малый народ какой-то