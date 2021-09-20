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≡ Эстафета поколений - Любители и профессионалы приняли участие в оздоровительном пробеге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42413
Эстафета поколений - Любители и профессионалы приняли участие в оздоровительном пробеге в Костанае
Отправлено: 20.09.21 - 13:42
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Дистанцию участники выбирали посильную - 1, 2, 3 или 4 круга, длина одного круга - примерно 2300 м. Цель пробега - встреча представителей областных беговых клубов и ветеранов-марафонцев.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13305
Re: Эстафета поколений - Любители и профессионалы приняли...
Отправлено: 20.09.21 - 13:42
#1
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а что, Кайрат не участвовал?
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