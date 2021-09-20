Отправлено: - 11:14

serg kost:

Забываешь, что сам пишешь? Ты писал, что поставили? Или что татары не дали поставить?

serg kost:

Советская Империя, которая включала восточную Европу

Цитата:Пруф сюда чепуха)Цитата:На этой фразе тебя официально можно записывать в состав рашки тудей