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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 01:41
Цитата:
--- Главное ,чтоб не как у В .Высоцкого ---*Родишся баобабом*
111:
перерождался,
перерождался,
--- Главное ,чтоб не как у В .Высоцкого ---*Родишся баобабом*
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2557
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 01:43
Цитата:
У меня на градуснике 8 где то, может градусник такой, летом его как то разогрело выше 50ти..
Гога:
холодно в Кустанае +3 ?
холодно в Кустанае +3 ?
У меня на градуснике 8 где то, может градусник такой, летом его как то разогрело выше 50ти..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2557
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 01:44
Цитата:
Ты то че не спишь, выпиваешь что ли?
Гога:
--- Главное ,чтоб не как у В .
--- Главное ,чтоб не как у В .
Ты то че не спишь, выпиваешь что ли?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12260
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 08:33
Цитата:
А у нас наоборот жара +30
Гога:
Однако холодно в Кустанае +3 ??
Однако холодно в Кустанае +3 ??
А у нас наоборот жара +30
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 08:51
новая осенняя разметка по пути следования..
ярко красные островки безопасности..
примета есть такая..
ярко красные островки безопасности..
примета есть такая..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 08:57
Цитата:
нытик со своим ночным бредом,
салатами,и стопятым фото крыши соседнего дома.
ничего нового.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 11:16]
111:
Я то тут же не дискутирую ни с кем..
Я то тут же не дискутирую ни с кем..
нытик со своим ночным бредом,
салатами,и стопятым фото крыши соседнего дома.
ничего нового.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 11:16]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 08:58
то что осень ,в лесу хорошо видно.
вся цветовая гамма.
вся цветовая гамма.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 09:01
Цитата:
издеваетесь .
Монгол Шуудан:
Можно подискутировать относится ли салат Оливье к двудольным эукариотам или таки к однодольным? Как тебе тема?
Можно подискутировать относится ли салат Оливье к двудольным эукариотам или таки к однодольным? Как тебе тема?
издеваетесь .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 09:26
в этом году на выборах в гос думу России
в Казахстане было пять участков-
Алма-Ата,Астана,Приозерск,Уральск,Усть-Каменогорск.
Астана- для жителей Нур-Султана, Костанайской, Северо-Казахстанской,
Акмолинской и Карагандинской областей.
не думаю что бы кто то специально поехал в Астану голосовать.
а ведь помню был участок в Кустанае,
в Доме дружбы на предыдущих выборах.
Приозерск- город в Карагандинской области , административный центр военного полигона Сары-Шаган.
а вот Байконура как ни странно в списке нет.
хотя там избирательных участков целых семь.
наверное потому что он в аренде,
и рассматривается как территория России.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 09:33]
в Казахстане было пять участков-
Алма-Ата,Астана,Приозерск,Уральск,Усть-Каменогорск.
Астана- для жителей Нур-Султана, Костанайской, Северо-Казахстанской,
Акмолинской и Карагандинской областей.
не думаю что бы кто то специально поехал в Астану голосовать.
а ведь помню был участок в Кустанае,
в Доме дружбы на предыдущих выборах.
Приозерск- город в Карагандинской области , административный центр военного полигона Сары-Шаган.
а вот Байконура как ни странно в списке нет.
хотя там избирательных участков целых семь.
наверное потому что он в аренде,
и рассматривается как территория России.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 09:33]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 10:48
Всё-таки Бог милует меня - я не вижу, что тут выкладывает Оцифрованный. Просто нет фоток во флуде.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 10:51
Упс! Интересно, а за что это меня разжаловали?! Где я накосячил? Хотя я ничему не удивляюсь. Вон, животных даже за три подряд затёртых не трогают.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 11:12
Цитата:
Тоесть когда ты русским друзьям при встрече подогнал просроченные фрикадельки это норм?)) Это не русофобия?
drakon:
Лучше я буду смотреть картинки - Марика, чем читать поток, ненависти, Русофоба - абайки...
Лучше я буду смотреть картинки - Марика, чем читать поток, ненависти, Русофоба - абайки...
Тоесть когда ты русским друзьям при встрече подогнал просроченные фрикадельки это норм?)) Это не русофобия?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 11:14
Цитата:
Пруф сюда чепуха)
Цитата:
На этой фразе тебя официально можно записывать в состав рашки тудей
serg kost:
Забываешь, что сам пишешь? Ты писал, что поставили? Или что татары не дали поставить?
Забываешь, что сам пишешь? Ты писал, что поставили? Или что татары не дали поставить?
Пруф сюда чепуха)
Цитата:
serg kost:
Советская Империя, которая включала восточную Европу
Советская Империя, которая включала восточную Европу
На этой фразе тебя официально можно записывать в состав рашки тудей
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 11:15
Цитата:
Сам не замечаешь как валишь кучки?
Беда беда
Уже не ваш земляк:
Упс! Интересно, а за что это меня разжаловали?! Где я накосячил?
Упс! Интересно, а за что это меня разжаловали?! Где я накосячил?
Сам не замечаешь как валишь кучки?
Беда беда
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 11:18
Минутка русофобии
Россия опять хохотается над тем как главПут в очередной раз сел публично в лужу
Мне же даже не смешно а подозрительно
Такое ощущение что дядю Вову кто-то сливает
Кто повнимательнее найдет тут 2 конкретных косяка
Россия опять хохотается над тем как главПут в очередной раз сел публично в лужу
Мне же даже не смешно а подозрительно
Такое ощущение что дядю Вову кто-то сливает
Кто повнимательнее найдет тут 2 конкретных косяка
-
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