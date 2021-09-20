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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 01:41
#8506
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Цитата:
111:
перерождался,

--- Главное ,чтоб не как у В .Высоцкого ---*Родишся баобабом*
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2557
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 01:43
#8507
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Цитата:
Гога:
холодно в Кустанае +3 ?

У меня на градуснике 8 где то, может градусник такой, летом его как то разогрело выше 50ти..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2557
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 01:44
#8508
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Цитата:
Гога:
--- Главное ,чтоб не как у В .

Ты то че не спишь, выпиваешь что ли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12260
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 08:33
#8509
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Цитата:
Гога:
Однако холодно в Кустанае +3 ??

А у нас наоборот жара +30
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13293
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 08:51
#8510
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новая осенняя разметка по пути следования..
ярко красные островки безопасности..
примета есть такая..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13293
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 08:57
#8511
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Цитата:
111:
Я то тут же не дискутирую ни с кем..


нытик со своим ночным бредом,
салатами,и стопятым фото крыши соседнего дома.
ничего нового.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 11:16]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13293
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 08:58
#8512
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то что осень ,в лесу хорошо видно.
вся цветовая гамма.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13293
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 09:01
#8513
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Можно подискутировать относится ли салат Оливье к двудольным эукариотам или таки к однодольным? Как тебе тема?


издеваетесь .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13293
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 09:26
#8514
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в этом году на выборах в гос думу России
в Казахстане было пять участков-
Алма-Ата,Астана,Приозерск,Уральск,Усть-Каменогорск.
Астана- для жителей Нур-Султана, Костанайской, Северо-Казахстанской,
Акмолинской и Карагандинской областей.
не думаю что бы кто то специально поехал в Астану голосовать.
а ведь помню был участок в Кустанае,
в Доме дружбы на предыдущих выборах.
Приозерск- город в Карагандинской области , административный центр военного полигона Сары-Шаган.
а вот Байконура как ни странно в списке нет.
хотя там избирательных участков целых семь.
наверное потому что он в аренде,
и рассматривается как территория России.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2021 - 09:33]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
122
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 10:48
#8515
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Всё-таки Бог милует меня - я не вижу, что тут выкладывает Оцифрованный. Просто нет фоток во флуде.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
122
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 10:51
#8516
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Упс! Интересно, а за что это меня разжаловали?! Где я накосячил? Хотя я ничему не удивляюсь. Вон, животных даже за три подряд затёртых не трогают.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 11:12
#8517
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Цитата:
drakon:
Лучше я буду смотреть картинки - Марика, чем читать поток, ненависти, Русофоба - абайки...

Тоесть когда ты русским друзьям при встрече подогнал просроченные фрикадельки это норм?)) Это не русофобия?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 11:14
#8518
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Цитата:
serg kost:
Забываешь, что сам пишешь? Ты писал, что поставили? Или что татары не дали поставить?

Пруф сюда чепуха)
Цитата:
serg kost:
Советская Империя, которая включала восточную Европу

На этой фразе тебя официально можно записывать в состав рашки тудей
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 11:15
#8519
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Упс! Интересно, а за что это меня разжаловали?! Где я накосячил?

Сам не замечаешь как валишь кучки?
Беда беда
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.09.21 - 11:18
#8520
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Минутка русофобии
Россия опять хохотается над тем как главПут в очередной раз сел публично в лужу
Мне же даже не смешно а подозрительно
Такое ощущение что дядю Вову кто-то сливает
Кто повнимательнее найдет тут 2 конкретных косяка

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