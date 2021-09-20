Re: Брат скончавшегося казахстанского штангиста...

Отправлено: - 11:13

///«Меня зовут Макеев Михаил. Стало быть, после смерти Альберта Линдера я понял одну вещь — что вот эти вот заслуженные медали, которые я все эти годы зарабатывал своими потом и кровью, — они мне больше не нужны. Зная о том, что я тренировался, пахал и выступал на соревнованиях не ради своего народа, а ради прибыли иных людей, они мне больше не нужны», — сказал Макеев, выбросив медали в мусорный бак.///



//Я присоединяюсь к словам Макеева Михаила и к его поступку. Что еще хочу сказать? Хочу сказать подрастающему поколению одно. Как нам однажды говорили наши тренеры: «Незаменимых не бывает. Не вы первые, не вы — последние». Одни приходят, другие уходят. Поэтому, те, кто сейчас занимается спортом и к чему-то стремится, я вам хочу сказать одно — вас когда-нибудь заменят. А эти медали — они мне больше не нужны. Я не вижу смысла, чтобы они висели на моей стене, собирали пыль и напоминали мне о моих, можно сказать, утерянных годах жизни», — высказался Самарханов, также отправив свои награды в мусорный контейнер.///