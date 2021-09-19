Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня

Отправлено: - 23:08

Вот когда платить будут понаехавшим ученым с разных стоан в Омерику так же как и они, у нас, то может быть возможно, через лет эдак 80, мы приблизимся к омереканцам..