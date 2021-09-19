Отправлено: - 21:18

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То есть наши выпускники , какой нибудь 25й школы, могут свободно поступить в Кембридж или Гарвард?

Цитата:неее...максимум в Бишкекский гос университет им Карасаева...там ведь образование согласно исследованию качества образования получше казахстанскогоНамедни новость была об этом... за нами только Туркменистан и Азербайджан.