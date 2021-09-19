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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42406
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 10:48
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Но что еще тревожнее: меняется, перекашивается, словно в кривом зеркале, эталон интеллектуала. Ведь кто такой образцовый интеллектуал 19-го века? Это мастер в своем деле и при этом человек с панорамным мышлением и обостренной совестью.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13284
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 20:49
#15
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Цитата:
abaika95:
Хм


ну-ну. знакомо..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13284
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 20:50
#16
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Цитата:
111:
Хм


включил режим..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7776
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 20:51
#17
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Цитата:
abaika95:
В 19 веке 90% населения были необразованные крестьяне

Хорошо, что сегодня в 21-ом веке в Костанае всего два таких осталось. :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4839
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 20:53
#18
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Ужасно не люблю заумные и занудные речи. Краткость - сестра таланта, простота хуже воровства
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7761
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 21:18
#19
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Цитата:
111:
То есть наши выпускники , какой нибудь 25й школы, могут свободно поступить в Кембридж или Гарвард?

неее...максимум в Бишкекский гос университет им Карасаева...там ведь образование согласно исследованию качества образования получше казахстанского

Намедни новость была об этом... за нами только Туркменистан и Азербайджан.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
152
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 21:26
#20
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Цитата:
111:
Цитата:
То есть наши выпускники , какой нибудь 25й школы, могут свободно поступить в Кембридж или Гарвард?
Могут и поступить. У знакомой, с которой я работал, старший брат после девятого класса нашей 11 школы поступил в Новосибирскую физ.мат.школу при Академгородке. Там его заприметили агенты Майкрософт. Уже давно живет в Ричмонде, работает в Майкрософте по вирусной защите. В 23 школу до ковида постоянно приезжали агенты ведущих московских и питерских вузов в феврале-марте. Принимали здесь же у нас вступительные экзамены в вуз. То есть, даже до окончания учёбы дети поступали, куда хотели. И это было и в других ведущих школах города.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
644
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 21:44
#21
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Анекдот в тему.
Как нельзя кстати иллюстрирующий комментарии комментаторов.
Цитата:
Поручик Ржевский в партере оперного театра громко рассказывает другу свое очередное приключение. Сидящая впереди дама оборачивается: 
— Тише! Вы мешаете слушать музыку!
Ржевский:
— Кстати, о музыке! Мадам, Вас ни разу не имели на рояле? Исключительно скользкий инструмент.
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