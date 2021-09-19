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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42406
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 10:48
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Но что еще тревожнее: меняется, перекашивается, словно в кривом зеркале, эталон интеллектуала. Ведь кто такой образцовый интеллектуал 19-го века? Это мастер в своем деле и при этом человек с панорамным мышлением и обостренной совестью.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2534
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 10:48
#1
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2587
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 11:55
#2
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Вспомним, насколько широки были интересы тысяч советских инженеров, в какие бурные споры они вовлекались.

Источник:

Их интересы зависели от целей, которые поставило перед ними государство и общество
"Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья." (Маяковский)
А чего ждать от общества, целью которого стало потребление?
Обществу потребителей интеллектуалы и мыслители до одного места! :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2521
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 12:11
#3
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Хм..
Но с другой стороны например.
Сам писатель Бондаренко, как и доугие интеллектуалы, пользуется интернетом, наверно сотовым телефоном, читает с ноутбука..
Наверно это просто прогресс..
Вот у японцев например, оно давно, но перестали ли в их стране существовать интеллектуалы?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9974
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 13:38
#4
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Хм
Юрий Яковлевич наверно запамятовал что такое массовая культура и массовое образование данное народу при СССР?
Если мы говорим о выдающихся интеллектуалах 19 века то почему именно этот рубеж берём за "золотой" пример?
Почему именно в 19 веке они были выдающимися а до и после уже как-то не так?))
Ответ простой
Образование было другое и имущественный ценз
Если до революции крестьянам не до наук было а богатенькие дети в гимназиях (куда ещё фиг попадаешь) учили кроме базовых предметов ещё и латынь,логику,философию,риторику(для дискуссий) историю древней Греции и Рима то после революции тов.Луначарский решил что ненужны человеку будущего такие предметы.Учить надо быстро и массово (90% страны были неграмотные крестьяне если что) поэтому в ускоренный курс ликбеза и не попала всякая софистика с логикой.Потому и кажется так что в 19 веке все сплошь гении а дальше какие-то не такие пошли) Деньги решали и сейчас и тогда.В итоге СССР дал усредненное массовое поколение обученных людей которых Солженицын называл "образованщиной" а что может дать обществу образованщина? Правильно,усредненное,массовое и понятное таким же средним и массовым)
Поэтому если в 19 веке интеллектуалы да даже не интеллектуалы а богатенькие (и у которых куча свободного времени) среднички типо Онегина зачитывались политэкономическими трудами Адама Смита (чтобы было о чем поговорить в приличном обществе) то в 70ые массовым чтением для советских людей (рабочих) был собиратель исторических анекдотов Пикуль и Юлиан Семёнов писавший о советском Джеймсе Бонде)
И упрощение образования по всему миру идёт,потомучто нужно именно дать средние,базовые знания массам людей которых в мире все больше и больше
И я не вижу в этом ничего трагичного
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
152
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 14:46
#5
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Цитата:
abaika95:
Цитата:
Учить надо быстро и массово (90% страны были неграмотные крестьяне если что) поэтому в ускоренный курс ликбеза и не попала всякая софистика с логикой.

Логику изучали при Сталине, отменил Хрущев.
Почитай, как переводили в следующий класс при Сталине. Уже в мое время второгодников, я застал только в первом и втором классе. Дальше их тянули до выпуска или отчисления.
Почитай задачи по математике из учебников 40-х и 50-х годов. Сейчас такие не в каждой математической школе могут решить.
Я до сих пор двузначные числа перемножаю в уме без ошибок.
Цитата:
упрощение образования по всему миру идёт,потомучто нужно именно дать средние,базовые знания массам людей которых в мире все больше и больше

Упрощение идёт потому, что необразованными легче управлять.
Власти не нужны слишком умные.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2521
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 15:09
#6
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Цитата:
serg kost:
Упрощение идёт потому, что необразованными легче управлять. Власти не нужны слишком умные.

Ну очень спорное решение..
Сейчас что, не создаются новые технологии, нет высокоточного производства, не разрабатывается квантовая или еще какая то там физика?
А может быть мы старики, просто стали динозаврами и чувствуем что нам самим уже ничего не надо?
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
527
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 15:24
#7
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Цитата:
abaika95:
до революции крестьянам не до наук было а богатенькие дети в гимназиях (куда ещё фиг попадаешь)

Шаблонно мыслите. Моя прабабушка, как и две её сестры, до революции окончила гимназию. И родители её (мои прапра-) были простые люди, мы, знаете ли, не из дворян. :-)
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
152
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 16:01
#8
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Цитата:
111:

Цитата:
Ну очень спорное решение.. Сейчас что, не создаются новые технологии, нет высокоточного производства, не разрабатывается квантовая или еще какая то там физика?

В США уже принудительно упрощают программу. Чтобы отстающие ученики не чувствовали себя ущемленными в умственном плане.
У нас вместо оценок смайлики ввели примерно по той же причине.
А современному автоматизированному производству не нужно столько специалистов.
Все больший процент населения работают в сфере обслуживания, или сидят на пособиях.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9974
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 16:46
#9
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Цитата:
serg kost:
Логику изучали при Сталине, отменил Хрущев.

О как
Не знал
Сталин вообще любитель возвращения ко всему имперскому
А риторику и философию при Сталине изучали? Цитата:
serg kost:
Почитай, как переводили в следующий класс при Сталине.

Мне хватает истории что 10 класс при Сталине был платным)
Цитата:
serg kost:
Упрощение идёт потому, что необразованными легче управлять.

В 19 веке 90% населения были необразованные крестьяне а образованные дворяне совершают революцию
Потом они же вводят тотальный ликбез для населения
В итоге твои дети получают бесплатно среднее образование а за высшее надо либо платить либо надо было хорошо учится в школе
Но упрощение только потомучто необразованными легче управлять)) да-да
Цитата:
Елена Пикельная:
Шаблонно мыслите. Моя прабабушка, как и две её сестры, до революции окончила гимназию. И родители её (мои прапра-) были простые люди, мы, знаете ли, не из дворян.

Ну простые люди крестьянам не чета))
Ваши предки из городских мещан?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2521
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 17:37
#10
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Цитата:
serg kost:
США уже принудительно упрощают программу. Чтобы отстающие ученики не чувствовали себя ущемленными в умственном плане. У нас вместо оценок

Хм..
То есть всякие Гарварды, ельски, стенфорды и что то в этом плане, равны по уровню образования нашего КСТУ?
Да то же Мгимо..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13284
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 18:02
#11
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Цитата:
abaika95:


ты хотя бы в ковычки вставлял портянки, которые ты тащишь с
антисоветских сайтов.
а кто нибудь наивный подумает что это ты
сам
сочинил.

[Исправлено: alex_60, 19.09.2021 - 18:03]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9974
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 18:06
#12
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Цитата:
111:
То есть всякие Гарварды, ельски, стенфорды и что то в этом плане, равны по уровню образования нашего КСТУ? Да то же Мгимо..

Нет он хочет сказать что среднее образование там упрощается чтобы людьми было легче управлять
Но при этом большинство Нобелевских лоуриятов тоже почему-то оттуда))
Цитата:
alex_60:
ты бы хотя бы в ковычки вставлял портянки, которые ты тащишь с антисоветских сайтов.

Приведи пруф с сайта и я не скажу куда тебе идти
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
152
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 20:33
#13
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Цитата:
111:

Цитата:
То есть всякие Гарварды, ельски, стенфорды и что то в этом плане, равны по уровню образования нашего КСТУ?

Причем тут это?
Наши школы уровнем выше их средних школ с недавнего времени.
А Гарварды и прочее я не обсуждал.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2521
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 20:45
#14
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Цитата:
serg kost:
Наши школы уровнем выше их средних школ с недавнего времени

Хм..
То есть наши выпускники , какой нибудь 25й школы, могут свободно поступить в Кембридж или Гарвард?
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