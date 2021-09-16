Отправлено: - 19:06

abaika95:

Этим старшеклассником ты был?)

abaika95:

Опрос молодежи был в Москве ннадо обязательно сказать что у нас ещё тупее))

А пруф можно?

И сразу вопрос Маяковский тоже тут был?

[Исправлено: serg kost, 19.09.2021 - 19:08]

Цитата:Я в это время видео для школы снимал.Цитата:Естественно, в Москве дети в целом умнее. Но абайки могут считать по другому. И при этом всегда кивать на "плохую Россию".Цитата:Пруф про Гашека? Это было бы слишком большим унижением для твоего интеллекта. Хотя даже вопрос о пруфе это уже что-то с чем-то. Найдешь в первой же ссылке.Цитата:Это ты писал, что Гашека тут не было.А я не утверждал, что Маяковский сюда приезжал.