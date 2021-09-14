Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+10°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 43% влажность
  • З-СЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Хорошая новость и не очень
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42405
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 11:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с несколькими городами Казахстана, в том числе в Костанай из Москвы, прерванное из-за пандемий полтора года назад. Я помню тот последний рейс из Москвы в марте прошлого года, летел тем рейсом. Картина сюрреалистическое в аэропорту Костаная, как нас встречали.
Читать новость

s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
143
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 16:51
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:

С кем же тогда советские войска в Афганистане воевали?

Ну уж точно не с талибами!
Цитата:
abaika95:
Опять врать начал в открытую?)

Вот и не ври.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9970
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 16:54
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это было уже 1986-87 ??? Когда уже хахол Демиденко

Макса упорно ущемляют)
Цитата:
Серый волк:
В Центральном при Бородине

Серый родственник Бородину по всей видимости Цитата:
urmas:
Отрицать очевидное? Так и было . Один рубелььь Есть еще пока живые очевидцы. В ,отличии от вас...

А кто отрицает?)
СССР был удивительной страной
Где люди не боясь оставляли ключи от квартиры под ковриком у двери
Но ножницы на почте были привязаны веревкой к столу)))
Парадокс
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9970
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 17:16
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В добавок утрирования к удивительной стране
СССР был страной где на прилавках стояли консервы из настоящего камчатского краба но никто их не брал
Но вот ради нескольких танкеров с апельсинами государство отдает территории на ближнем востоке Израилю))
Колбаса была вкуснейшая а мяса в магазинах небыло
Мороженое лучшее в мире но за молоком надо было стоять в очереди
Советский народ был самым читающим в мире потомучто каналов по телеку было всего два))
СССР был самой мирной страной у которого больше всех в мире было танков и ядерных ракет
Капитализм был загнивающим но СССР развалился потмоучто молодежь хотела носить американские джинсы и питаться в Макдональдсе....
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9970
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 17:18
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Ну уж точно не с талибами!

Да но с их духовными прородителями Цитата:
serg kost:
Вот и не ври.

В Костанае есть книжные магазины и библиотеки?)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22746
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 17:22
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В Костанае есть книжные магазины и библиотеки?)

Говорят, что - нету... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13280
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 17:25
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
большинство "критиков" СССР (не бесплатных критиков), не имеют к СССР никакого отношения.

[Исправлено: alex_60, 19.09.2021 - 17:50]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13280
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 17:30
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а с мороженым проблем не помню.
тетеньки с квадратными фанерными ящиками на каждом углу стояли.
плюс кафе мороженое.знаковое место.
цены от 7 копеек за фруктовое, 9 молочное, 11 эскимо на палочке и до
торт мороженое за 1 рубль 40 копеек.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9970
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 18:02
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Говорят, что - нету

Вот я и хочу узнать у Сереги)Цитата:
alex_60:
большинство "критиков" СССР

Большинство критиков современного Казахстана никакого отношения к нему не имеют
Парадокс
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
143
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 18:44
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
с их духовными прородителями

Ты хоть немного разбираешься в афганских событиях? Похоже, что ни грамма.
Против СССР воевали не только афганцы, но и советники из Пакистана, Китая, Ирана и США. Наемники из Пакистана и других стран. Снабжали моджахедов оружием и деньгами все перечисленные.
А Талибан это только одна из афганских группировок, против которой воевало половина афганцев. И которая возникла в Пакистане, и им же поддерживалась.
Это примерно как сказать, что Россия воевала в ВОВ против духовных прародителей ЛГБТ.
Цитата:
В Костанае есть книжные магазины и библиотеки?)

Ничего удивительного, что ты про них не знаешь.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
143
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 18:45
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
Большинство критиков современного Казахстана никакого отношения к нему не имеют

Аналогично про Россию.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9970
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 18:57
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Ты хоть немного разбираешься в афганских событиях? Похоже, что ни грамма.

Ну по тебе видно что ты на 100грамм разобрался))и ничего не понял)Цитата:
serg kost:
Против СССР воевали не только афганцы, но и советники из Пакистана, Китая, Ирана и США.

Как советники могут воевать если они советники?)) Цитата:
serg kost:
Снабжали моджахедов оружием и деньгами все перечисленные. А Талибан это только одна из афганских группировок, против которой воевало половина афганцев

Как-то жидко воевали если целая половина воевала а Талибан два раза уже за 30 лет власть берет)Цитата:
serg kost:
Это примерно как сказать, что Россия воевала в ВОВ против духовных прародителей ЛГБТ.

Россия воевала или СССР? Тебя смотрю все чаще заносит)
Цитата:
serg kost:
Ничего удивительного, что ты про них не знаешь.

Чето ржу))
Так есть библиотеки или нет?
Цитата:
serg kost:
Аналогично про Россию.

Ну так чтож возмущаться тогда?)
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS