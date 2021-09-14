Отправлено: - 18:57

serg kost:

Ты хоть немного разбираешься в афганских событиях? Похоже, что ни грамма.

serg kost:

Против СССР воевали не только афганцы, но и советники из Пакистана, Китая, Ирана и США.

serg kost:

Снабжали моджахедов оружием и деньгами все перечисленные. А Талибан это только одна из афганских группировок, против которой воевало половина афганцев

serg kost:

Это примерно как сказать, что Россия воевала в ВОВ против духовных прародителей ЛГБТ.

serg kost:

Ничего удивительного, что ты про них не знаешь.

serg kost:

Аналогично про Россию.

Цитата:Ну по тебе видно что ты на 100грамм разобрался))и ничего не понял)Цитата:Как советники могут воевать если они советники?)) Цитата:Как-то жидко воевали если целая половина воевала а Талибан два раза уже за 30 лет власть берет)Цитата:Россия воевала или СССР? Тебя смотрю все чаще заносит)Цитата:Чето ржу))Так есть библиотеки или нет?Цитата:Ну так чтож возмущаться тогда?)