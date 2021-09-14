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Хорошая новость и не очень
Хорошая новость и не очень
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42405
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 11:52
Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с несколькими городами Казахстана, в том числе в Костанай из Москвы, прерванное из-за пандемий полтора года назад. Я помню тот последний рейс из Москвы в марте прошлого года, летел тем рейсом. Картина сюрреалистическое в аэропорту Костаная, как нас встречали.
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Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 16:51
Цитата:
Цитата:
С кем же тогда советские войска в Афганистане воевали?
Ну уж точно не с талибами!
Цитата:
Вот и не ври.
abaika95:
Цитата:
С кем же тогда советские войска в Афганистане воевали?
Ну уж точно не с талибами!
Цитата:
abaika95:
Опять врать начал в открытую?)
Опять врать начал в открытую?)
Вот и не ври.
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 16:54
Цитата:
Макса упорно ущемляют)
Цитата:
Серый родственник Бородину по всей видимости Цитата:
А кто отрицает?)
СССР был удивительной страной
Где люди не боясь оставляли ключи от квартиры под ковриком у двери
Но ножницы на почте были привязаны веревкой к столу)))
Парадокс
Серый волк:
Это было уже 1986-87 ??? Когда уже хахол Демиденко
Это было уже 1986-87 ??? Когда уже хахол Демиденко
Макса упорно ущемляют)
Цитата:
Серый волк:
В Центральном при Бородине
В Центральном при Бородине
Серый родственник Бородину по всей видимости Цитата:
urmas:
Отрицать очевидное? Так и было . Один рубелььь Есть еще пока живые очевидцы. В ,отличии от вас...
Отрицать очевидное? Так и было . Один рубелььь Есть еще пока живые очевидцы. В ,отличии от вас...
А кто отрицает?)
СССР был удивительной страной
Где люди не боясь оставляли ключи от квартиры под ковриком у двери
Но ножницы на почте были привязаны веревкой к столу)))
Парадокс
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 17:16
В добавок утрирования к удивительной стране
СССР был страной где на прилавках стояли консервы из настоящего камчатского краба но никто их не брал
Но вот ради нескольких танкеров с апельсинами государство отдает территории на ближнем востоке Израилю))
Колбаса была вкуснейшая а мяса в магазинах небыло
Мороженое лучшее в мире но за молоком надо было стоять в очереди
Советский народ был самым читающим в мире потомучто каналов по телеку было всего два))
СССР был самой мирной страной у которого больше всех в мире было танков и ядерных ракет
Капитализм был загнивающим но СССР развалился потмоучто молодежь хотела носить американские джинсы и питаться в Макдональдсе....
СССР был страной где на прилавках стояли консервы из настоящего камчатского краба но никто их не брал
Но вот ради нескольких танкеров с апельсинами государство отдает территории на ближнем востоке Израилю))
Колбаса была вкуснейшая а мяса в магазинах небыло
Мороженое лучшее в мире но за молоком надо было стоять в очереди
Советский народ был самым читающим в мире потомучто каналов по телеку было всего два))
СССР был самой мирной страной у которого больше всех в мире было танков и ядерных ракет
Капитализм был загнивающим но СССР развалился потмоучто молодежь хотела носить американские джинсы и питаться в Макдональдсе....
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 17:18
Цитата:
Да но с их духовными прородителями Цитата:
В Костанае есть книжные магазины и библиотеки?)
serg kost:
Ну уж точно не с талибами!
Ну уж точно не с талибами!
Да но с их духовными прородителями Цитата:
serg kost:
Вот и не ври.
Вот и не ври.
В Костанае есть книжные магазины и библиотеки?)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22746
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 17:22
Цитата:
Говорят, что - нету...
abaika95:
В Костанае есть книжные магазины и библиотеки?)
В Костанае есть книжные магазины и библиотеки?)
Говорят, что - нету...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13280
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 17:25
большинство "критиков" СССР (не бесплатных критиков), не имеют к СССР никакого отношения.
[Исправлено: alex_60, 19.09.2021 - 17:50]
[Исправлено: alex_60, 19.09.2021 - 17:50]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13280
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 17:30
а с мороженым проблем не помню.
тетеньки с квадратными фанерными ящиками на каждом углу стояли.
плюс кафе мороженое.знаковое место.
цены от 7 копеек за фруктовое, 9 молочное, 11 эскимо на палочке и до
торт мороженое за 1 рубль 40 копеек.
тетеньки с квадратными фанерными ящиками на каждом углу стояли.
плюс кафе мороженое.знаковое место.
цены от 7 копеек за фруктовое, 9 молочное, 11 эскимо на палочке и до
торт мороженое за 1 рубль 40 копеек.
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 18:02
Цитата:
Вот я и хочу узнать у Сереги)Цитата:
Большинство критиков современного Казахстана никакого отношения к нему не имеют
Парадокс
drakon:
Говорят, что - нету
Говорят, что - нету
Вот я и хочу узнать у Сереги)Цитата:
alex_60:
большинство "критиков" СССР
большинство "критиков" СССР
Большинство критиков современного Казахстана никакого отношения к нему не имеют
Парадокс
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 18:44
Цитата:
Цитата:
Ты хоть немного разбираешься в афганских событиях? Похоже, что ни грамма.
Против СССР воевали не только афганцы, но и советники из Пакистана, Китая, Ирана и США. Наемники из Пакистана и других стран. Снабжали моджахедов оружием и деньгами все перечисленные.
А Талибан это только одна из афганских группировок, против которой воевало половина афганцев. И которая возникла в Пакистане, и им же поддерживалась.
Это примерно как сказать, что Россия воевала в ВОВ против духовных прародителей ЛГБТ.
Цитата:
Ничего удивительного, что ты про них не знаешь.
abaika95:
Цитата:
с их духовными прородителями
Ты хоть немного разбираешься в афганских событиях? Похоже, что ни грамма.
Против СССР воевали не только афганцы, но и советники из Пакистана, Китая, Ирана и США. Наемники из Пакистана и других стран. Снабжали моджахедов оружием и деньгами все перечисленные.
А Талибан это только одна из афганских группировок, против которой воевало половина афганцев. И которая возникла в Пакистане, и им же поддерживалась.
Это примерно как сказать, что Россия воевала в ВОВ против духовных прародителей ЛГБТ.
Цитата:
В Костанае есть книжные магазины и библиотеки?)
Ничего удивительного, что ты про них не знаешь.
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 18:45
Цитата:
Цитата:
Аналогично про Россию.
abaika95:
Цитата:
Большинство критиков современного Казахстана никакого отношения к нему не имеют
Аналогично про Россию.
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 18:57
Цитата:
Ну по тебе видно что ты на 100грамм разобрался))и ничего не понял)Цитата:
Как советники могут воевать если они советники?)) Цитата:
Как-то жидко воевали если целая половина воевала а Талибан два раза уже за 30 лет власть берет)Цитата:
Россия воевала или СССР? Тебя смотрю все чаще заносит)
Цитата:
Чето ржу))
Так есть библиотеки или нет?
Цитата:
Ну так чтож возмущаться тогда?)
serg kost:
Ты хоть немного разбираешься в афганских событиях? Похоже, что ни грамма.
Ты хоть немного разбираешься в афганских событиях? Похоже, что ни грамма.
Ну по тебе видно что ты на 100грамм разобрался))и ничего не понял)Цитата:
serg kost:
Против СССР воевали не только афганцы, но и советники из Пакистана, Китая, Ирана и США.
Против СССР воевали не только афганцы, но и советники из Пакистана, Китая, Ирана и США.
Как советники могут воевать если они советники?)) Цитата:
serg kost:
Снабжали моджахедов оружием и деньгами все перечисленные. А Талибан это только одна из афганских группировок, против которой воевало половина афганцев
Снабжали моджахедов оружием и деньгами все перечисленные. А Талибан это только одна из афганских группировок, против которой воевало половина афганцев
Как-то жидко воевали если целая половина воевала а Талибан два раза уже за 30 лет власть берет)Цитата:
serg kost:
Это примерно как сказать, что Россия воевала в ВОВ против духовных прародителей ЛГБТ.
Это примерно как сказать, что Россия воевала в ВОВ против духовных прародителей ЛГБТ.
Россия воевала или СССР? Тебя смотрю все чаще заносит)
Цитата:
serg kost:
Ничего удивительного, что ты про них не знаешь.
Ничего удивительного, что ты про них не знаешь.
Чето ржу))
Так есть библиотеки или нет?
Цитата:
serg kost:
Аналогично про Россию.
Аналогично про Россию.
Ну так чтож возмущаться тогда?)
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