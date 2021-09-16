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Первый большой многоподъездный дом Гоголя 67 и мне это говорили отец и бабушки.Он выглядел древним, совсем одиноким такого стиля в городе.Даже овощной на Гоголя (жители догадаются где) не отдавал такой старомодностью.Прекрасно помню все старые дома.Росли в то время, когда город строился.И казалось так будет всегда, мечтали, когда наш город вырастет в огромный миллионник.Каждый год границы многоэтажного центра расширялись, частный сектор сносился и на его месте появлялись новые многоэтажки.Стройки кстати были часто посещаемы. Практически все!А кто с того времени не катался на единственном лифте на Ленина?Двери закрывались руками. Снаружи лифта железные, внутри две створки деревяшки.Центр был маленький. Та же самая Гоголя, начиналась с Дома обуви и пятиэтажки напротив. И уже на перекрестке с Баймагамбетова один угол уже был частным сектором. Далее правда виднелся ещё Бородинский.На Павлова ещё не было Океана, и на ней всего было домов многоэтажных меньше пальцев на руке между Калинина и Баймагамбетова, а главпочтамт находился на углу Повстанческой и Павлова, что сыграло злую шутку при постройке нового.Расстояния в стране принято было замерять от главной почты города, и на некоторых трассах, например на рудненской изменился километраж.Примерно в 1967-68 году вместо разнобойного разных фасовнов и цветов кирпича, который принято было оштукатуривать на фасадах пошел силикатный, полуторный, крепкий качественный ровный. И пятиэтажки стали массово строить из него уже не оштукатуривая. Буквально через пять лет в середине семидесятых подоспело и панельное домостроение. К счастью миновавшее первое поколение ужасных серий. За исключением самых старых домов в КЖБИ, но и они были не пресловутые семёрки а новее. Возможно первые панельные уже достаточно удачных массовых серий это жилые многоподъездники Рахат и Кооператор. Потом вокруг них настроили пару кварталов таких. И за ними стаями полетели микрорайоны. С нумерацией на Баймагамбетова нужно быть осторожнее. Раньше улица считалась от лога, фактически от Журавлевой, отуда и номера шли. Двухэтажный дом синоптиков на 8 квартир на углу Баймагамбетова и Дощанова носил номер 8. Сам Гидрометцентр сидел в очень похожем двухэтажном доме на Дощанова буквально в нескольких метрах.Возможно и сейчас волшебники погоды там находятся. Затем улицу Баймагамбетова объединили с той частью что за логом в Наримановке и номера домов изменили.Тогда мы вступили в детство с одной девятиэтажкой, а уже к 8 классу их сосчитать было трудно.