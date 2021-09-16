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В Рудном будет новый храм
В Рудном будет новый храм
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42405
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 11:53
Читатели не жалея эмоции выложили свои комменты, большинство которых мягко говоря не рады этому событию. Вспомнили события давних лет, когда среди лика святых оказался бывший областной Аким, нарисованный прямо под сводами золотых куполов только что построенного нового храма на улице Парковой, как собирали , не спросив согласия с работников комбината.
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В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 22:58
Цитата:
Хм..
Ну ты же сам понимаешь..
Например я Тулепов Мереке Заканович, только За..
Вот мой единственный голос под этой темой..
И?
Ты видишь ник.
Ты когда на собраниях или на выборах, тоже свой Ник включаешь?
maxsaf:
Абайка95 против
Абайка95 против
Хм..
Ну ты же сам понимаешь..
Например я Тулепов Мереке Заканович, только За..
Вот мой единственный голос под этой темой..
И?
Ты видишь ник.
Ты когда на собраниях или на выборах, тоже свой Ник включаешь?
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:02
Цитата:
Я не читаю досконально статьи.
Тем более некоторые ошибки орфографические там находят..
Так читают подробно..
Иногда достаточно заголовка..
maxsaf:
Пол дня статью обсуждает, решил таки под конец обсуждения почитать.
Пол дня статью обсуждает, решил таки под конец обсуждения почитать.
Я не читаю досконально статьи.
Тем более некоторые ошибки орфографические там находят..
Так читают подробно..
Иногда достаточно заголовка..
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:13
Цитата:
То есть че он там мелет, абайка тот - можно с его мнением вообще не считаться?
111:
Ты видишь ник.
Ты видишь ник.
То есть че он там мелет, абайка тот - можно с его мнением вообще не считаться?
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:14
Цитата:
Ну я ж говорю, диванный эксперт 80 го уровня
111:
Я не читаю досконально статьи.
Я не читаю досконально статьи.
Ну я ж говорю, диванный эксперт 80 го уровня
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:19
Цитата:
Я уже говорил, ничем не отличаюсь от остальных..
Комнатус Орликус..
Да, мы к сожалению такой вид..
А какого уровня, да Бог его знает..
maxsaf:
я ж говорю, диванный эксперт 80 го уровня
я ж говорю, диванный эксперт 80 го уровня
Я уже говорил, ничем не отличаюсь от остальных..
Комнатус Орликус..
Да, мы к сожалению такой вид..
А какого уровня, да Бог его знает..
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:20
Цитата:
Подлизывать у вас лучше получается чем тупить
Но иногда тупите вы прям прелестно))
maxsaf:
То есть че он там мелет, абайка тот - можно с его мнением вообще не считаться?
То есть че он там мелет, абайка тот - можно с его мнением вообще не считаться?
Подлизывать у вас лучше получается чем тупить
Но иногда тупите вы прям прелестно))
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:22
Цитата:
Хм..
Ты про "мелет" или про реальные голоса, о которых я тебя конкретно спросил?
maxsaf:
То есть че он там мелет, абайка
То есть че он там мелет, абайка
Хм..
Ты про "мелет" или про реальные голоса, о которых я тебя конкретно спросил?
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:27
Цитата:
А че уже референдум проводите? Голосование началось? Вроде нет.
Вы признаете или нет, что в этом конкретном вопросе у вас с Абайкой мнения расходятся? Будете с ним спорить или облизывать?
111:
или про реальные голоса, о которых я тебя конкретно спросил?
или про реальные голоса, о которых я тебя конкретно спросил?
А че уже референдум проводите? Голосование началось? Вроде нет.
Вы признаете или нет, что в этом конкретном вопросе у вас с Абайкой мнения расходятся? Будете с ним спорить или облизывать?
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 17.09.21 - 00:11
Цитата:
Разумеется..
У меня мнение расходится со всеми порой и что?
На данном моменте я спросил у тебя, кто против.
Имя, Фамилия и Отчество..
Ты не смог ответить..
Хех..
Абайка то причем?
У нас разговор с тобой или через абайку?
maxsaf:
Вы признаете или нет, что в этом конкретном вопросе у вас с Абайкой мнения расходятся?
Вы признаете или нет, что в этом конкретном вопросе у вас с Абайкой мнения расходятся?
Разумеется..
У меня мнение расходится со всеми порой и что?
На данном моменте я спросил у тебя, кто против.
Имя, Фамилия и Отчество..
Ты не смог ответить..
Хех..
Абайка то причем?
У нас разговор с тобой или через абайку?
Re: В Рудном будет новый храм
Отправлено: 19.09.21 - 03:11
Цитата:
Я же ответил - Абайка против)
Цитата:
Да фиг знает как его зовут - Абай наверное.
Цитата:
Он против))
111:
На данном моменте я спросил у тебя, кто против.
На данном моменте я спросил у тебя, кто против.
Я же ответил - Абайка против)
Цитата:
111:
Имя, Фамилия и Отчество.. Ты не смог ответить..
Имя, Фамилия и Отчество.. Ты не смог ответить..
Да фиг знает как его зовут - Абай наверное.
Цитата:
111:
Абайка то причем?
Абайка то причем?
Он против))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11650
Re: В Рудном будет новый храм
Отправлено: 19.09.21 - 18:16
Храмы в Рудном вещь чудная.
Просто когда прошлый раз новый храм в Рудном делали - Аким области неожиданно вознесся и исчез, а потом вдруг в Астане обнаружился.
Просто когда прошлый раз новый храм в Рудном делали - Аким области неожиданно вознесся и исчез, а потом вдруг в Астане обнаружился.
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 19.09.21 - 18:34
Цитата:
Тоесть в вашей системе ценностей есть только два варианта
Либо спорить либо облизывать?))
Понятно теперь почему вы со мной одним тут только и спорите) остальных любите облизывать значит
maxsaf:
у вас с Абайкой мнения расходятся? Будете с ним спорить или облизывать?
у вас с Абайкой мнения расходятся? Будете с ним спорить или облизывать?
Тоесть в вашей системе ценностей есть только два варианта
Либо спорить либо облизывать?))
Понятно теперь почему вы со мной одним тут только и спорите) остальных любите облизывать значит
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 19.09.21 - 18:37
Цитата:
Цитата:
Макса понесло
Он даже не сформулировать не может конкретно кто и против чего?
Новая тактика наверно
Чушь молоть повторяя одно и тоже
maxsaf:
Абайка против
Абайка против
Цитата:
maxsaf:
Он против))
Он против))
Макса понесло
Он даже не сформулировать не может конкретно кто и против чего?
Новая тактика наверно
Чушь молоть повторяя одно и тоже
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