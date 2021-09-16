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≡ В Рудном будет новый храм
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42405
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 11:53
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Читатели не жалея эмоции выложили свои комменты, большинство которых мягко говоря не рады этому событию. Вспомнили события давних лет, когда среди лика святых оказался бывший областной Аким, нарисованный прямо под сводами золотых куполов только что построенного нового храма на улице Парковой, как собирали , не спросив согласия с работников комбината.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2520
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 22:58
#45
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Цитата:
maxsaf:
Абайка95 против

Хм..
Ну ты же сам понимаешь..
Например я Тулепов Мереке Заканович, только За..
Вот мой единственный голос под этой темой..
И?
Ты видишь ник.
Ты когда на собраниях или на выборах, тоже свой Ник включаешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2520
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:02
#46
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Цитата:
maxsaf:
Пол дня статью обсуждает, решил таки под конец обсуждения почитать.

Я не читаю досконально статьи.
Тем более некоторые ошибки орфографические там находят..
Так читают подробно..
Иногда достаточно заголовка..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12256
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:13
#47
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Цитата:
111:
Ты видишь ник.

То есть че он там мелет, абайка тот - можно с его мнением вообще не считаться? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12256
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:14
#48
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Цитата:
111:
Я не читаю досконально статьи.

Ну я ж говорю, диванный эксперт 80 го уровня :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2520
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:19
#49
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Цитата:
maxsaf:
я ж говорю, диванный эксперт 80 го уровня

Я уже говорил, ничем не отличаюсь от остальных..
Комнатус Орликус..
Да, мы к сожалению такой вид..
А какого уровня, да Бог его знает..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9970
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:20
#50
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Цитата:
maxsaf:
То есть че он там мелет, абайка тот - можно с его мнением вообще не считаться?

Подлизывать у вас лучше получается чем тупить
Но иногда тупите вы прям прелестно))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2520
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:22
#51
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Цитата:
maxsaf:
То есть че он там мелет, абайка

Хм..
Ты про "мелет" или про реальные голоса, о которых я тебя конкретно спросил?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12256
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 23:27
#52
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Цитата:
111:
или про реальные голоса, о которых я тебя конкретно спросил?

А че уже референдум проводите? Голосование началось? Вроде нет.
Вы признаете или нет, что в этом конкретном вопросе у вас с Абайкой мнения расходятся? Будете с ним спорить или облизывать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2520
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 17.09.21 - 00:11
#53
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Цитата:
maxsaf:
Вы признаете или нет, что в этом конкретном вопросе у вас с Абайкой мнения расходятся?

Разумеется..
У меня мнение расходится со всеми порой и что?
На данном моменте я спросил у тебя, кто против.
Имя, Фамилия и Отчество..
Ты не смог ответить..
Хех..
Абайка то причем?
У нас разговор с тобой или через абайку?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12256
Re: В Рудном будет новый храм
Отправлено: 19.09.21 - 03:11
#54
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Цитата:
111:
На данном моменте я спросил у тебя, кто против.

Я же ответил - Абайка против)
Цитата:
111:
Имя, Фамилия и Отчество.. Ты не смог ответить..

Да фиг знает как его зовут - Абай наверное. :lol:
Цитата:
111:
Абайка то причем?

Он против))
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11650
Re: В Рудном будет новый храм
Отправлено: 19.09.21 - 18:16
#55
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Храмы в Рудном вещь чудная.
Просто когда прошлый раз новый храм в Рудном делали - Аким области неожиданно вознесся и исчез, а потом вдруг в Астане обнаружился. :lol: :lol: :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9970
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 19.09.21 - 18:34
#56
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Цитата:
maxsaf:
у вас с Абайкой мнения расходятся? Будете с ним спорить или облизывать?

Тоесть в вашей системе ценностей есть только два варианта
Либо спорить либо облизывать?))
Понятно теперь почему вы со мной одним тут только и спорите) остальных любите облизывать значит
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9970
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 19.09.21 - 18:37
#57
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Цитата:
maxsaf:
Абайка против

Цитата:
maxsaf:
Он против))

Макса понесло
Он даже не сформулировать не может конкретно кто и против чего?
Новая тактика наверно
Чушь молоть повторяя одно и тоже
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